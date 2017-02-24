Служба безпеки Чехії оголосила набір студентів на стажування

Прага – Служба безпеки Чехії (BIS) – дослівно Служба безпеки та інформації – вперше у своїй історії оголосила набір студентів вишів на стажування. Стажування відбудеться у травні за спеціалізаціями: «тероризм», «кібернетична безпека», «право», «інформаційні технології» – й триватиме тиждень. Умова: не менш ніж три курси вишу, з документів потрібно подати автобіографію і аргументований лист-заяву, чому саме студенти хочуть стати розвідниками, а також коротке есе, що стосується вибраної спеціалізації.

Це у світі не є чимось надзвичайним. Великі служби безпеки демократичних країн так і працюють: вони налагоджують контакти зі студентами вишів і підтримують із такими студентами контакти впродовж років навчання

Речник чеської Служби безпеки та інформації Ян Шуберт вважає, що така досі небувала ініціатива – оголосити набір студентів для проходження стажування в лавах чеської розвідки – є кроком до активного підходу до справи: «Адже не будемо ми сидіти, склавши руки, і чекати, хто до нас прийде. З іншого боку, це у світі не є чимось надзвичайним. Адже великі служби безпеки демократичних країн так і працюють: вони налагоджують контакти зі студентами вишів і підтримують із такими студентами контакти впродовж років навчання. А коли студенти закінчують виш, їх запитують, чи хотіли б вони піти до них на роботу. І ми прагнемо діяти таким самим шляхом. Така програма спрямована на тих студентів, які справді зацікавлені в цій роботі».

– Чи можна розглядати цю ініціативу як спосіб вирішення проблеми з браком нових кадрів для Служби безпеки?

Це є новий підхід, який вибрав наш відділ кадрів

– Ні, в жодному випадку це не так. Це є новий підхід, який вибрав наш відділ кадрів, відділ людських ресурсів. Це лише на перший погляд виглядає як якийсь надзвичайний крок, але в загальному світовому контексті це звичайна річ.

– Однією з умов прийняття студента на стажування є його бездоганна біографія, тобто що він не перебував під слідством і судом. Як студент повинен це доводити, чи потрібні якісь офіційні документи?

Студенти вже досягли віку 18 років, тобто вони можуть довести, що не мають судимості

– Все дуже просто. Студенти вже досягли віку 18 років, тобто вони можуть довести, що не мають судимості, що в їхній справі немає жодних записів. Такий документ легко отримати у суді.

– Пане Шуберт, яким є інтерес студентів до такої можливості – пройти стажування в Службі безпеки Чехії?

Зацікавлених студентів маємо, які надсилають нам свої заяви, пояснюючи, чому обирають цю спеціалізацію

– Відверто кажучи, я не знаю, якою є ситуація, лише знаю, що зацікавлених студентів маємо, які надсилають нам свої заяви, пояснюючи, чому обирають цю спеціалізацію, надсилають супровідні листи з поясненням свого кроку. Про кількість заяв я зможу говорити тоді, коли вже матимемо конкретні дані.

– На своєму сайті Служба безпеки Чехії пропонує студентам пройти стажування за чотирма спеціалізаціями: «тероризм», «кібернетична безпека», «право», «інформаційні технології». Чому Ви обрали саме ці теми?

Коли мова йде про кібернетичну безпеку, інформаційні технології, – перебіг життя чим далі, тим більше пересувається з реального до віртуального світу. Тому ми вибрали ці теми

– Через те, що це ті ділянки, якими Служба безпеки дуже інтенсивно займається, наприклад, тероризм. Це стосується також кібернетичної безпеки, галузі права, забезпечення захисту інформації, принципу захисту прав і свобод та інформаційних технологій. Адже відомо, що коли мова йде про кібернетичну безпеку, інформаційні технології, – перебіг життя чим далі, тим більше пересувається з реального до віртуального світу. Тому ми вибрали ці теми. А ті дівчата і хлопці, які вирішать, що хотіли б піти до нас на стажування, можуть вибрати з-поміж чотирьох тем і написати нам на трьох сторінках своє пояснення. Коли вони прийдуть до нас на стажування, то матимуть у своєму розпорядженні наших офіцерів, а спеціалізацію, яку вони обрали, потім вивчатимуть набагато детальніше і глибше.

– Чи можуть подавати заяви на проходження стажування в чеській Службі безпеки також і студенти-іноземці?

Умовою є громадянство Чехії

– Ні, це стосується тільки наших хлопців і дівчат, наших студентів. Вони мусять бути громадянами Чехії, тому що сенсом цього є бути з нами в контакті протягом навчання. Можливо, після закінчення вишу вони могли б прийти до нас як нові офіцери інформаційної служби, а через те умовою є громадянство Чехії.

– Що повинен студент написати в заяві, щоб переконати Службу безпеки Чехії у своїй щирій зацікавленості у стажуванні?

Нам треба отримати переконання, що ця людина справді має серйозний інтерес. Ще один критерій оцінки – це якість есе

– В цьому мотиваційному листі студент висловить думку, чому саме його цікавить ця проблематика, наша Служба безпеки, якої глибини сягає цей інтерес, чому далі хоче цим займатись. Нам треба отримати переконання, що ця людина справді має серйозний інтерес. Ще один критерій оцінки – це сама якість цього есе, цієї праці на три сторінки, яку він напише.

– Чи достатньо фахівцям Служби безпеки лише тижня для того, щоб визначити і при цьому не помилитись, що так, цей студент по-справжньому зацікавлений вашою роботою?

Якщо вони закінчать виш чи університет, тоді ми їх спитаємо: «Чи Ви все ще цікавитесь роботою у нас?»

– Так, проект не задумувався, Ваше запитання не стосується його суті. Нам важливо, щоб ці студенти, які виявлять справді серйозний інтерес, встановили з нами контакт. Цей контакт ми хочемо утримувати, якщо, звичайно, вони цього хотітимуть, і впродовж їхнього навчання у вишах до отримання звання магістра чи до захисту дисертації. Якщо вони закінчать виш чи університет, тоді ми їх спитаємо: «Чи Ви все ще цікавитесь роботою у нас?». Якщо ж цей хлопець чи дівчина відповість: «Так», тоді треба буде пройти нашу процедуру прийому на роботу і можна буде розпочати у нас службу. Якщо ж вони скажуть: «Ні, маємо щось інше», тоді ми скажемо їм: «Бажаємо вам всього найкращого і до побачення!».