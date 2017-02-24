Угода про асоціацію вигідна українському бізнесу – Зарембо

У Нідерландах є політична воля завершити процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, вважає постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. За його словами, важливий сигнал напередодні дала нижня палата нідерландського парламенту, яка своїм голосуванням ратифікувала Угоду. Тепер справа за верхньою палатою. «Там, де є воля, знайдеться і шлях», – наголосив дипломат. У свого чергу заступник директора Інституту світової політики Катерина Зарембо вважає, що видимий ефект від дії Угоди про асоціацію потребуватиме часу – українцям необхідно набратися терпіння.

Нідерланди на прикладі Угоди про асоціацію з Україною випробовували новий для себе механізм консультативного референдуму, вважає заступник директора Інститут світової політики Катерина Зарембо. Програш Україною плебісциту був очікуваний, каже вона, але це вже питання до нідерландської демократії, а не до України.

«Україна просто потрапила у невчасний момент у Нідерландах», – зауважила експерт.

А ось результати вдалого для України голосування 23 лютого в нідерландському парламенті – спільна робота трьох сторін – України, Європейського союзу та самих Нідерландів, вважає постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

«Наприкінці минулого року був момент, коли ми стояли на порозі того, що голландський уряд схилявся до виконання консультативного рішення, яке отримали на референдумі. Але завдяки втручанню керівництва української держави і європейських лідерів були знайдені розв’язки, які дозволили вийти на прийнятне рішення і запобігти відмові Нідерландів від ратифікації угоди», – сказав Кулеба.

У Сенаті вже домовилися проголосувати «за» – експерт

Уряд Нідерландів налаштований завершити процес ратифікації, вважає Катерина Зарембо. На її думку, навесні у верхній палаті голландського парламенту знайдеться достатня кількість голосів для ухвалення позитивного рішення для України.

«Є неформальна домовленість в Сенаті, якій зокрема сприяв чинний прем’єр і його Народна партія за свободу та демократію, генерувалася коаліція з дуже і дуже невеликою перевагою депутатів, частина з яких навіть належить до партій, які голосували проти Угоди про асоціацію, і це в результаті призведе до голосування «за». Це не означає автоматичного гарантованого результату, але, за неофіційною інформацією, така домовленість існує», – стверджує експерт.

У свою чергу українська влада, на думку Зарембо, повинна залишити питання подальшої ратифікації документу на розсуд нідерландського політикуму, сама ж зобов’язана активно працювати над «домашнім завданням» і розповідати населенню про переваги Угоди про асоціацію з ЄС.

Угода про асоціацію вигідна бізнесу. Одна з гучних українських реформ у сфері держзакупівель ProZorro – реформа в рамках угоди

«Угода про асоціацію вигідна як українському малому бізнесу, середньому, так і великому, бізнесу взагалі. Одна з гучних українських реформ у сфері держзакупівель ProZorro – реформа в рамках угоди. Маємо визнати, що певні адаптації в інших сферах провисають. Видимий ефект для всього населення потребуватиме часу», – зазначила заступник директора Інституту світової політики Катерина Зарембо.

23 лютого парламент Нідерландів проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію України і ЄС. Таке рішення ухвалили депутати лише нижньої палати. Попереду – голосування верхньої палати, яке має відбутися навесні. Принаймні, тоді почнеться процедурний розгляд питання.

Рішення нідерландського парламенту відбувається після так званого консультативного референдуму, на який прийшла третина виборів. 60% учасників плебісциту відмовилися підтримати Угоду про асоціацію з Україною.

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(Над текстовою версією матеріалу працювала Тетяна Манільчук)