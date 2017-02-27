Е-декларування: досі нікого не посадили (огляд преси)

Е-декларування, яке повинно було стати потужним інструментом для боротьби з корупцією, перетворилося на повну профанацію, стверджує тижневик «Новое время». Видання відібрало історії шести високопоставлених чиновників і депутатів, електронні декларації яких вже давно стали б об'єктом досліджень в будь-якій європейській країні, а особливо в Румунії. Але в Україні ними за чотири місяці ніхто, крім громадських активістів, так і не зацікавився. Серед них: В'ячеслав Кириленко, Андрій Лозовий, Руслан Сольфар, Костянтин Бриль. Про їхні статки йдеться в статті «Жлоби не постраждали, або Обійшлося без нар».

У цьому ж числі «Новое время» стверджує, що народний депутат Сергій Лещенко, знаний своїми розслідуваннями про корупцію у владі, сьогодні перетворився в одну з головних мішеней державних антикорупційних структур. Про причини і можливі наслідки розповідається в статті «Корупціонер №1?».

Тижневик «Фокус» пише, що Крим продовжує перебувати в невизначеному стані: позиція світової спільноти варіюється через політичну нестабільність в Європі, жителі Криму перебувають під тотальним впливом російської пропаганди і репресій, а 2017 рік може не принести очікуваних змін. Беззмінний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів «Фокусу» про можливу війну в Криму, наслідки антиросійських санкцій і відмінності між блокадою півострова і східних територій. Заголовок інтерв'ю – «Голос Криму».

«Український тиждень» стверджує, що захоплення Росією України або частини її територій мало безліч сценаріїв, однак жоден із них Кремль не зумів реалізувати так, як він бачив це «на папері». Видання переконує, що російсько-українська війна, яка у своїй фінальній гарячій фазі триває вже три роки, не вибухнула в результаті перемоги Революції гідності. Вона почалася задовго до того. Реалізацію планів Кремля дещо відтермінував прихід до влади Януковича. А після підписання харківських угод з’явилася чудова нагода досягти свого у мирний спосіб, дешевший і менш ризикований. Більше про це видання пише у матеріалі «Операція «Повернення».

В цьому ж числі «Український тиждень» наголошує, що фактичний провал люстрації та повернення на керівні посади одіозних політиків, які й сьогодні мають антиукраїнські погляди, залишає питання безпеки країни відкритим. З яких причин і де саме можливе повторення так званої «русской весни» в Україні, йдеться в матеріалі «Вогнища реваншу».

Нинішня система субсидій не лише підтримала малозабезпечених громадян, а й створила значні ризики для державних фінансів і ринку житлово-комунальних послуг, стверджує «Дзеркало тижня». Видання нагадує, що спочатку система створювалася як тимчасовий захід, мовляв, коли ринок реформують і трансформують, її змінять. Але реформи не рухаються, причому почасти саме через систему субсидій. Тижневик переконує, що Україна можливо чи не єдина країна, в якій допомогу на оплату житлово-комунальних послуг «для населення» отримує не населення, в якій з постачальниками розраховуються не грошима, а взаємозаліками, а сама система цих розрахунків не допускає появи на ринку інших гравців, окрім нинішніх монополій. Як змінити ситуацію, «Дзеркало тижня» розповідає в публікації «Гра в монопольку».