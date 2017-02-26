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26 Лютий 2017, Київ 12:50
Події

LIVE | «День спротиву Криму російській окупації»

Початок о 13:30

Україна 26 лютого відзначає «День спротиву Криму російській окупації». У цей день перед будівлею Верховної ради Криму 2014 року відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, у тому числі, з партії «Русское единство».

У Києві планується організація «Маршу солідарності». Активісти мають намір вийти на центральні вулиці столиці України, щоб підтримати кримчан, які живуть в умовах анексії та спільно згадати події останніх трьох років у Криму. Крим.Реалії покаже пряму відеотрансляцію подій з центру Києва.

Після закінчення ходи, на Майдані Незалежності відбудеться мітинг.

Крим.Реалії спільно з «5 каналом» здійснять трансляцію тематичного телемарафону «Крим. Три роки опору».

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