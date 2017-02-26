Україна 26 лютого відзначає «День спротиву Криму російській окупації». У цей день перед будівлею Верховної ради Криму 2014 року відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, у тому числі, з партії «Русское единство».



У Києві планується організація «Маршу солідарності». Активісти мають намір вийти на центральні вулиці столиці України, щоб підтримати кримчан, які живуть в умовах анексії та спільно згадати події останніх трьох років у Криму. Крим.Реалії покаже пряму відеотрансляцію подій з центру Києва.

Після закінчення ходи, на Майдані Незалежності відбудеться мітинг.



Крим.Реалії спільно з «5 каналом» здійснять трансляцію тематичного телемарафону «Крим. Три роки опору».