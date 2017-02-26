У Москві, інших містах Росії та світу 26 лютого відбуваються акції пам’яті Бориса Нємцова. Як повідомляє Twitter-акаунт «Білий лічильник», станом на 14:30 за московським часом (це 13:30 за Києвом) на марш пам’яті Нємцова в Москві через рамки металодетекторів поліція пропустила понад 13 тисяч людей. Опозиційного російського політика Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. За версією слідства, імовірним замовником і організатором злочину є колишній офіцер батальйону «Північ» Руслан Мухудінов. Йому пред’явлено заочне звинувачення, з листопада 2015 року він перебуває в міжнародному розшуку. (Відео Reuters)