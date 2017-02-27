Радіо Свобода Daily: три роки спротиву окупації Криму

Доброго ранку!
День опору окупації Криму
В Україні 26 лютого відзначили День спротиву окупації Криму. Цього дня у 2014 році біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся багатотисячний мітинг кримськотатарських активістів на підтримку територіальної цілісності України. З цієї нагоди у столиці пройшов «Марш солідарності».
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В пам’ять про Нємцова
А в Росії та низці інших країн у неділю відбулися акції пам’яті Бориса Нємцова. Перед початком акції в Москві невідомий чоловік напав на голову партії ПАРНАС Михайла Касьянова і облив його зеленкою. Крім цього поліція конфіскувала деякі плакати, на яких згадувався президент Росії Володимир Путін. Вилучали також і українські прапори.
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Візит Савченко
Позафракційний депутат Надія Савченко оприлюднила список полонених, яких, за її словами, їй вдалося відвідати в окупованому Донецьку. У переліку, вміщеному на сторінці Савченко у Facebook, згадуються 34 імені. «Вдалось побачити наших полонених. Хлопці почуваються добре. Умови звичайні, тюремні. Ставлення до них, кажуть, нормальне. В камері по троє, прогулянка година на добу, телевізор дивитись виводять, канали переважно російські, з українських ловить «1+1» та «5-й канал». Вірять, що скоро будуть на волі й надії не втрачають», – написала депутат.
Як Москва фінансує «ЛНР»
Тим часом СБУ повідомило про викриття механізму фінансування Москвою угруповання «ЛНР». «Одним з механізмів наповнення бюджету терористів обрано кишеньковий благодійний «Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів» (Президент – громадянин Росії Володимир Ігорович Пашков). Засновником Фонду, зареєстрованого наприкінці 2015 року, є московський «Міжнародний розрахунковий банк», – зазначають в СБУ.
Дадін таки на свободі
Російський громадський активіст Ільдар Дадін, що заявляв про тортури, вийшов з алтайської виправної колонії №5 після скасування його вироку Верховним судом Росії. Раніше вирок Дадіну був скасований, а його справа закрита Верховним судом через відсутність складу злочину. «Я продовжу боротися з брехливим режимом, щоб права людини дотримувалися і було, як в цивілізованому світі», – сказав Дадін, додавши, що не збирається емігрувати з Росії.
Відновлений хрест
На Львівщині у колишній Гуті Пеняцькій вшанували пам’ять загиблих поляків і відновили підірваний раніше невідомими хрест. Напередодні трагічних роковин – загибелі поляків від рук нацистів у 1944 році – хрест відновили за гроші приватних осіб. Під час молитви духовенство його освятило і закликало присутніх поляків і українців взятись за руки на знак примирення і єднання.
Пам'ятник Телізі в Бабиному Яру
А на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» у Києві відбулося відкриття пам’ятника визначній діячці національно-визвольного руху, діячу ОУН, поетесі Олені Телізі. Після закінчення офіційної частини присутні поклали квіти до підніжжя пам’ятника, вартість якого близько 8 мільйонів гривень.
І від справ історичних до музичних.
O.Torvald і «Євробачення»
У фіналі національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» музичний гурт O.Torvald здобув перемогу і представлятиме Україну на конкурсі. Якщо Ви ще не бачили виступу та не чули пісні, то знайти їх можна ось тут. Також готовність України до проведення конкурсу у студії Радіо Свобода аналізував телеведучий і телепродюсер Ігор Кондратюк. Інтерв’ю з ним за лінком.
Світоліна у топ-10
Ну і як же без приводу для гордості. А він сьогодні такий: перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу на тенісному турнірі в Дубаї, що дозволило їй вперше в кар’єрі увійти в топ-10 світового рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Мрія – не втеча від дійсності, а засіб наблизитися до неї. Тож мрійте!
Ваше Радіо Свобода Daily
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