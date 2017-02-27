Мінські угоди: майданчик для тиску чи глухий кут?

В Міністерстві закордонних справ України повсякчас кажуть про безальтернативність мінського формату. Про те, що мінський процес, який має на меті деескалацію збройного конфлікту на сході України, не здатний цього зробити, каже колишній учасник переговорів у Мінську. Чинні представники тристоронньої контактної групи частково погоджуються з цим твердженням. Хоча зауважують, що Мінські угоди – це майданчик для тиску на Росію. Крім того, вони визнають, що наявність діалогу у будь-якому випадку важлива.

Згідно з Мінськими домовленостями, минулого тижня по всій лінії зіткнення повинні були відвести важку техніку. Фінальним терміном визначили 21 лютого. У реальності ж, Мінський прогрес виглядає так: кількість обстрілів лише «відносно» знизилася. Важку зброю лише подекуди відвели, а під Авдіївкою і Маріуполем досі «жарко», відзвітували військові.

Першочергове завдання виконали, але на більше не здатні – Безсмертний

​Мінський процес більше не працює. Про це каже екс-представник України в тристоронній контактній групі Роман Безсмертний.

Подальше їхнє існування не здатне вирішити проблему

«Вони зупинили масове кровопролиття і масові обстріли. Первинне завдання вони виконали. Але подальше їхнє існування не здатне вирішити проблему», – зауважив колишній учасник переговорів у коментарі «Донбас.Реалії».

Те, що сьогодні називають «Мінськими угодами», це «Мінськ-2», офіційно – комплекс заходів щодо виконання першого Мінського протоколу. Мінськ-2 склали країни «нормандської четвірки» – Путін, Меркель, Олланд і Порошенко в лютому 2015 року. А підписала контактна група: представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, посол Росії Михайло Зурабов і другий президент України Леонід Кучма.

Про дивацтва такої формули аналітики і журналісти заговорили відразу.

«Уявіть собі, існує певна система безпеки, система механізмів вирішення питань безпеки в глобальному та континентальному масштабі, існує Рада безпеки ООН, існує ОБСЄ, і тут виникає конфлікт, й не працює ні перше, ні друге. І раптом, за існування Будапештського меморандуму, ОБСЄ, Ради безпеки, виникає якась четвірка», – дивується Роман Безсмертний.

В Мінську є діалог – Айвазовська

В ОБСЄ обов’язковий консенсус. Раді безпеки ООН Росія прогнозовано блокує резолюції. Альтернатива Мінську – визнання всієї світової системи безпеки не ефективною.

Водночас, одна з нинішніх учасників Мінських переговорів від України Ольга Айвазовська не така категорична у судженнях. Хоча й вона не бачить особливого прогресу, але сам факт зустрічей – це непогано, каже вона. Іноді навіть вдається домовитися.

Економічна група має можливість розпочати роботу в частині розрахунків

«Економічна група має можливість розпочати свою роботу в частині розрахунків, наприклад, за водопостачання, є питання щодо обміну заручників, які вийшли на фінальний етап», – зауважує Айвазовська.

Майданчик для тиску

Найскладніша ситуація в політичній підгрупі. Росія наполягає на виборах і на особливому статусі. Україна ж натомість заявляє про неможливість виборів під час бойових дій. Крім того, українська сторона виступає за те, щоб кордон був під міжнародним контролем. І так – по колу, каже представник України в тристоронній контактній групі Олександр Моцик.

«Я би їх назвав дуже складними. Дуже складними, тому що це правда, нинішня влада російська не хоче виконувати свої зобов’язання стосовно мінського процесу і тому фактично він є заблокований на сьогодні», – каже він.

Втім, Олександр Моцик переконаний – «ховати» Мінський процес не слід, бо це – майданчик для тиску. За його словами, якщо не буде Мінська, то не буде санкцій проти Росії, а це робить мінські переговори безальтернативними.

До Мінська прив’язані санкції, що дуже важливо

«До нього прив’язані санкції, що дуже важливо. Санкції є досить потужним фактором стримування російської агресії», – зауважує він у коментарі для «Донбас.Реалії».

В Європі також не бачать альтернативи Мінським угодам. Тим не менше, щоразу, коли мова заходить про Україну, зауважують, що потрібно виходити з глухого кута, в який зайшли переговори. Наступна спроба – першого березня.

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