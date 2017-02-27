Два роки без Нємцова – акція у Москві, фільм про загиблого у Києві

27 лютого – друга річниця вбивства у Москві російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Цього ж дня у Києві відбудеться прем’єра фільму «Нємцов», режисером якого є інший російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза молодший. А напередодні у Москві та багатьох містах Росії і світу (зокрема, у Києві) провели акції пам’яті загиблого. У російській столиці, за даними організаторів, на вулиці вийшли близько 15 тисяч людей. Соратники Нємцова визнають, що слідству вдалося заарештувати і судити виконавців злочину, але замовники досі не виявлені. У цьому є схожість між цим убивством у Москві та загибеллю 2000 року українського журналіста Георгія Гонгадзе. Однак в іншому політичні наслідки цих двох злочинів для сусідніх країн різні, зауважують експерти.

У Москві, інших містах Росії та світу напередодні відбулися акції пам’яті Бориса Нємцова, якого застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту біля стін Кремля. Московська поліція нарахувала на акції пам’яті опозиціонера у цьому місті 5 тисяч учасників. А соратники Нємцова називають утричі-учетверо більшу цифру. Такі підрахунки навів Радіо Свобода головний редактор видання «Ежедневный журнал» Олександр Риклін.

«Я думаю, що тверезий аналіз – це 15-20 тисяч осіб. Мені здається, що це непогано», – вважає Олександр Риклін.

Учасники акції зажадали доведення до завершення розслідування вбивства Нємцова і притягнення до відповідальності замовників злочину. Московський суд розглядає цю кримінальну справу і на лаві підсудних є звинувачені-виконавці. За версією слідства, імовірним замовником і організатором злочину є колишній офіцер чеченського батальйону «Сєвєр» Руслан Мухудінов. Йому пред’явлене заочне обвинувачення, він перебуває в міжнародному розшуку.

Олександр Риклін погоджується зі слідством стосовно імовірних виконавців убивства Нємцова. А щодо замовників журналіст висловився таким чином:​

«Тут є «чеченський слід». А вже що далі там відбувалося – яким чином хто там на що натякав? Це ж можна лише здогадуватися. Уявити собі, що який-небудь великий начальник скаже: «А давайте от Нємцова грохнемо на мосту!» І двадцять осіб починають це обговорювати? Ні, так не було», – зазначив головний редактор видання «Ежедневный журнал».

«Частина російських еліт налаштована поглиблювати конфлікт»

У Росії, зокрема Москві, після розвалу СРСР вчинили чимало вбивств політиків, журналістів, бізнесменів. Але за резонансом із загибеллю Нємцова можна порівняти тільки розстріл кілером телеведучого Влада Лістьєва, скоєний 1995 року. В Україні найбільш резонансне політично вбивство – загибель 2000 року журналіста Георгія Гонгадзе, що спричинило «касетний скандал».

Український політичний експерт Олеся Яхно буває у Москві й стверджує, що між цими двома злочинами є багато відмінностей за наслідками для суспільства обох держав та їхніх еліт.

«Убивство Нємцова могло стати свідченням, що частина російських еліт налаштована поглиблювати конфлікт. Конфлікт, який трапився у зовнішніх відносинах Росії після того, як вона почала агресивну політику проти України», – зауважила Олеся Яхно.

Побажання Нємцова Україні

За півроку до своєї загибелі Борис Нємцов дав ексклюзивне інтерв’ю Радіо Свобода. Він стверджував тоді, що не варто перебільшувати любов пересічних росіян до Володимира Путіна. Ця підтримка звісно є, але в основі її не стільки щире уподобання, скільки інформаційний терор влади. І опозиція у Росії має шанси зрештою взяти гору, казав восени 2014 року Борис Нємцов.

«Росіяни живуть в атмосфері дуже жорстокого інформаційного терору, брехні, обливання брудом, підступів тощо, і це – правда. Сказати, що я до цього звик, було б великим перебільшенням, чесно кажучи. Політики – теж не роботи. Однак ми маємо підтримку в Росії… Я от усім знайомим іноземцям раджу на тиждень відімкнутися від інтернету, від інших джерел інформації і підключитися до путінського агітпропу», – сказав восени 2014 року Борис Нємцов.

Водночас Борис Нємцов вважав, що Путін не продовжуватиме агресію, якщо українські громадяни залишаться згуртованими і готовими відстоювати свою незалежність.

Режисером фільму «Нємцов», прем’єра якого у Києві відбудеться 27 лютого, є Володимир Кара-Мурза молодший. Зазвичай він сам представляв стрічку глядачам. Але недавно його вдруге у Росії отруїли, зазначають організатори показу фільму. Лікарі врятували життя Володимира і він проходить реабілітацію за кордоном.