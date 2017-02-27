Актори фільму «Гіркі жнива» про Голодомор в Україні: «Це фільм, який має подивитися кожен»

Картина здобула чимало як позитивних, так і негативних відгуків. Та як би не було – про Голодомор цими днями заговорили майже всі провідні американські медіа. У США про голод в Україні 1932-1933 років знають небагато, Голодомор не визнаний американським урядом як геноцид проти українського народу.

До того, як сценарій фільму «Гіркі жнива» потрапив у руки акторів, вони зізнаються, ніколи не чули про голод в Україні 1932-1933 років – ні у школі, ні з книжок, ні в кіно. Журналіст «Голосу Америки» Ярина Матвійчук запитала головних акторів фільму: як це – відображати правдиві історичні події, про які ти ніколи не чув.

Актор Теймер Гассан розповідає, що коли актори почали дізнаватися про Голодомор в Україні 1932-1933 років, їм було соромно через те, що вони про це не знали раніше.

Це фільм, який має подивитися кожен

«Коли ми почали дізнаватися про Голодомор, нам було соромно. Знаєте, люди кажуть: Сталін, от ми знаємо, що там щось трапилось, якась трагедія. Але зрозуміти, наскільки глибокою була ця трагедія... Нам справді про це небагато відомо. Саме тому я кажу, що це фільм, який має подивитися кожен», – каже актор Теймер Гассан.

«Коли читаєш сценарій, розумієш, що є причина, чому ми про це раніше не знали, і чому дуже багато людей в світі ніколи про це не чули», – додає актриса Саманта Баркс.

Усвідомлення, що світ мало знає про голод в Україні, стало додатковою відповідальністю для авторів, каже виконавець головної ролі британець Макс Айронс.

Ця історія ще не розказана, про неї знає дуже мало людей

«Я трохи відчував напругу у випадку Юрія, тому що ця історія ще не розказана, про неї знає дуже мало людей. І це одна з найбільших несправедливостей в історії», каже актор Макс Айронс.

Герой Айронса – Юрій, молодий художник-початківець з провінції, який шукає кращого життя у столиці. Найважче актору далися зйомки на вулицях Києва, де він відтворював почуття людини, яка бачить мертвих людей, чимало з яких – діти.

«Цікаво, що ми здебільшого вважаємо, що наша поведінка зумовлена певними моральними та етичними принципами. А тут ти раптом стаєш кимось іншим, примітивним, борешся за виживання», – ділиться Айронс.

Людину поза принципами моралі – радянського комісара Сергія – зіграв Теймер Гассан. Актор відомий на Заході грою негативних героїв – зокрема у фільмі про Бетмена чи у серіалі «Ігри престолів». Утім, зізнається Теймер, у «Гірких жнивах» комісар Сергій був найбільшим злом, яке актору коли-небудь довелося грати.

«Моєму герою було значно складніше через його лють та той шлях, який він проходить. Він вірить у свій якийсь божевільний світ, в якому він може взяти чиюсь любов і контролювати її. Він шукає любов і врешті-решт опускає руки. Я мусив знайти відповідь, що зробило цього героя таким злим. Що примусило робити ці жахливі речі, які він чинив. І я запитав режисера: чи є щось таке, і я маю це знайти, за що ти на якусь долю секунди починаєш жаліти цього героя. Сподіваюсь, я врешті решт це знайшов. Тому що ніхто з нас не народився злим, ніхто з нас не народився антихристом, ніхто з нас не народився вбивцею», – переконаний актор Теймер Гассан.

За іронією долі, наприкінці зйомок «Гірких жнив» в Україні починається нова трагічна сторінка історії – Євромайдан. Коли в січні 2014-го року актори приїхали в Київ для фотосесії, їх за вимогою страхової компанії помістили у закритий режим в готелі. Деякі з них, всупереч забороні, таки відвідали Майдан і стали, як вони зараз розповідають, учасниками справжньої революції.

Коли ми знімали цей фільм в Україні, ми всі проходили через гірку сторінку української історії

«Коли ми знімали цей фільм в Україні, ми всі проходили через гірку сторінку української історії, аж раптом в Україні починається революція. Бачити, що це відбувається знову, це було дуже важко», – каже актриса Саманта Баркс.

Попри високе суспільне напруження, що панувало у Києві у ті дні, акторів вразила привітність українців.

«Надзвичайно теплі, люб’язні, гостинні люди. Я просто закохався. І архітектура в Києві просто надзвичайна. Сподіваюся побувати там ще раз», – ділиться враженнями актор Макс Айронс.

З комерційних міркувань фільм англомовний. Майже всі актори – з Великобританії та Канади. У головному складі двоє українців: Остап Ступка та Олександр Печериця з київського театру імені Івана Франка.

Офіційний трейлер фільму: