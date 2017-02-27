Дмитро Пісковець, волонтер, який допомагає бійцям різних підрозділів із перших днів бойових дій на Донбасі. Ось уже три роки він возить на передову допомогу кілька разів на місяць. Найкращим з того, що бачив, називає згуртованість людей, а найбільше його обурює млявість та корумпованість чиновників та деяких командирів. Радіо Свобода у проекті «Ті, хто знає» збирає думки активних людей із різних регіонів України щодо тих позитивних змін, які вони бачать, і тих негативних явищ, які заважають Україні розвиватися.