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27 Лютий 2017, Київ 17:22
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«Війна згуртувала ядро нації, але чиновники це ігнорують» – харківський волонтер Пісковець (відео)

«Війна згуртувала ядро нації, але чиновники це ігнорують» – харківський волонтер Пісковець (відео)
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Дмитро Пісковець, волонтер, який допомагає бійцям різних підрозділів із перших днів бойових дій на Донбасі. Ось уже три роки він возить на передову допомогу кілька разів на місяць. Найкращим з того, що бачив, називає згуртованість людей, а найбільше його обурює млявість та корумпованість чиновників та деяких командирів. Радіо Свобода у проекті «Ті, хто знає» збирає думки активних людей із різних регіонів України щодо тих позитивних змін, які вони бачать, і тих негативних явищ, які заважають Україні розвиватися.

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