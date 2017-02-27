Мінські угоди: майданчик для тиску чи глухий кут?

У Міністерстві закордонних справ України повсякчас кажуть про безальтернативність мінського формату. Про те, що мінський процес, який має на меті деескалацію збройного конфлікту на сході України, не здатний цього зробити, заявляє колишній учасник переговорів у Мінську Роман Безсмертний. Чинні представники тристоронньої контактної групи частково погоджуються з цим твердженням. Хоча зауважують, що Мінські угоди – це майданчик для тиску на Росію. Крім того, вони зазначають, що наявність діалогу в будь-якому випадку важлива. Водночас, визнання «паспортів» від угруповань «ДНР» і «ЛНР» та ситуація на фронті свідчать про те, що Мінські угоди давно перестали асоціюватися з мирним процесом. (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)