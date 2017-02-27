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27 Лютий 2017, Київ 18:54
Відео

«Паспорти» від «ДНР» і «ЛНР». Чи потрібні Росії жителі окупованого Донбасу (відео)

«Паспорти» від «ДНР» і «ЛНР». Чи потрібні Росії жителі окупованого Донбасу (відео)
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Лише 18% росіян готові визнати окуповані частини Донеччини і Луганщини, на яких діють за підтримки Росії угруповання «ДНР» і «ЛНР», повноцінними членами Російської Федерації. Такі дані свіжого опитування всеросійського центру вивчення громадської думки. 24 відсотки вважають, що нінішні окуповані частини Донеччини і Луганщини повинні бути незалежними. Тим не менше, жителі нині непідконтрольних Україні територій продовжують сподіватися на те, що визнання «документів» від угруповань «ЛДНР» Росією щось означає.​ (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

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