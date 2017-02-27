Лише 18% росіян готові визнати окуповані частини Донеччини і Луганщини, на яких діють за підтримки Росії угруповання «ДНР» і «ЛНР», повноцінними членами Російської Федерації. Такі дані свіжого опитування всеросійського центру вивчення громадської думки. 24 відсотки вважають, що нінішні окуповані частини Донеччини і Луганщини повинні бути незалежними. Тим не менше, жителі нині непідконтрольних Україні територій продовжують сподіватися на те, що визнання «документів» від угруповань «ЛДНР» Росією щось означає. (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)
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