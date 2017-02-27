(Друкуємо мовою оригіналу)

Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский сообщил, что электроснабжение в Авдеевку, где четыре дня не было электроэнергии, восстановлено. Донецкая фильтровальная станция была повреждена, персонал был эвакуирован, вода подавалась по часам – таковы были гуманитарные последствия боевых действий в районе Ясиноватой и Авдеевки за последние дни. Сепаратисты обвинили украинских военных в захвате фильтровальной станции и ее разрушении. А в украинском штабе АТО эти заявления назвали «глупыми и бессмысленными».

Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский на своей странице в Facebook сообщил, что электроснабжение в Авдеевку, где четыре дня не было электроэнергии, восстановлено.

В Авдеевке вода подавалась по часам, электроснабжения в городе не было, только к наиболее важным объектам питание было подключено от генераторов, расскала представитель управления по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Вероника Бахал. По ее словам: «11 объектов обеспечены генераторами: городская больница, станция скорой помощи, «Укртелеком», горисполком, полиция, водонасосная и канализационная станции, общеобразовательная школа №7, 14-этажный дом, пожарно-спасательные части. Почасово подается вода».

В последние дни из-за боевых действий Донецкая фильтровальная станция была сильно повреждена. А из-за постоянных обстрелов персонал не мог начать ремонт. Компания «Вода Донбасса» так прокомментировала эту информацию на своем сайте: «Перебит хлоропровод и повреждена кровля. Зафиксировано два попадания в резервуары чистой воды, снаряды упали возле административно-бытового корпуса и здания фильтров. Руководством компании принято решение об эвакуации персонала и остановке Донецкой фильтровальной станции».

Украинские военные «захватили» ДФС, а через день ее «оставили» – Басурин

Донецкая фильтровальная станция находится на территории, подконтрольной боевикам, а по заявлению сепаратистов 24 февраля, украинские военные «захватили» Донецкую фильтровальную станцию, но уже через день «оставили» ее, заявил «заместитель министра обороны» группировки «ДНР» Эдуард Басурин: «В результате решительного осуждения украинских силовиков военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции».

У нас есть доказательства, что боевики обстреляли ДФС – штаб АТО

На ДФС не было и нет украинских военных, эти заявления – очередная провокация боевиков и российских оккупационных войск, заявил спикер украинского штаба АТО Леонид Матюхин: «Они (боевики – ред.) прекрасно знают, что у нас есть доказательства, что это они обстреляли фильтровальную станцию. Скорее всего, появились в Донецке проблемы с водой, и боевики оправдывают это и говорят, что это не они виноваты. Более того, после этих обстрелов рабочие со стороны боевиков не захотели выходить на ремонт ДФС».

И в группировке «ДНР», и в ВСУ заявили, что готовы предоставить режим тишины для того, чтобы ремонтные бригады восстановили работу Донецкой фильтровальной станции.

Донецкая фильтровальная станция в декабре уже была обесточена и остановлена, тогда жители Авдеевки, часть Донецка и Ясиноватой несколько суток находились без воды и отопления.​

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)