(Друкуємо мовою оригіналу)

Правозащитники поддерживают любые альтернативные способы освобождения заложников, однако в украинских политологов и силовиков возникают вопросы относительно законности таких визитов, как, например, недавний визит Надежды Савченко на оккупированные территории.

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Поездки Надежды Савченко на оккупированные территории могут быть полезными в деле освобождения заложников, считает правозащитник Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Так как правозащитники не могут получать информацию напрямую из мест заключения, а Савченко после поездки на оккупированные территории могла бы предоставить эту информацию, считает Захаров.

«Я думаю, что польза от этого есть. Поскольку любые альтернативные способы попыток освобождения наших военнопленных из «ДНР» и «ЛНР», любая информация о том, что там происходит,– особенно ценна. Мы видим, что та ситуация, которая сейчас есть с освобождением наших военнопленных, она, к сожалению, находится в тупике. Переговоры об обмене неплодотворны из-за позиции Российской Федерации. Савченко ищет альтернативные пути, и если она их найдёт, будет хорошо», – говорит правозащитник.

Даже если у Надежды Савченко были исключительно светлые мотивы и она хочет помочь процессу освобождения незаконно удерживаемых украинских военных на неподконтрольных территориях, то данные действия малоэффективны. Скорее даже вредны, считает политолог Олег Саакян.

«По результатам этой встречи позитива для Украины никакого. Надежда не принимает решения об обмене, она не имеет на то директив и не имеет статуса, которые позволял бы ей принимать решения о снятии ответственности. Кроме того, она не является членом какой-либо международной организации, которая имеет практику многолетнего опыта обменами», – рассказал Саакян.

Кроме того, являясь народным депутатом Украины, Надежда Савченко играет на руку России, считает политолог. И её визит на оккупированные территории вызывает много вопросов.

Возникли вопросы и у Службы безопасности Украины. Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил в эфире телеканала «112 Украина», что Надежду Савченко ждут в гости, чтобы опросить её о визите в Донецк.

«Ничего, кроме пиара, мы не увидели. У нас очень много вопросов, мы ждём Надежду Савченко к себе в гости, конечно, мы будем её опрашивать», – сказал Тандит.

Кроме того, Тандит заявил, что действия депутата Савченко ничего конкретного не принесли, так как не был отпущен ни один заложник группировки «ДНР». Что касается заявлений самой Надежды в связи с поездкой, то ее помощница пообещала, что вскоре Савченко выложит впечатления от посещения Донецка на странице в Facebook.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)