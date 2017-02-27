Вбивство Нємцова не сколихнуло суспільство у Росії – російський політолог

Минає два роки від дня вбивства опозиційного російського політика Бориса Нємцова. Його застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту у російської столиці. За версією слідства, ймовірним замовником і організатором злочину є колишній офіцер батальйону «Північ» Руслан Мухудінов. Йому висунули заочне звинувачення, з листопада 2015 року він перебуває в міжнародному розшуку. Але критики Кремля заявляють, що влада не шукає реальних замовників вбивства Нємцова. Про перспективи розслідування цієї справи і як це вплинуло на ситуацію у Росії журналісти Радіо Свобода поговорили з російським політичним експертом Георгієм Сатаровим.

– Чи є сподівання, що вбивство Бориса Нємцова таки буде розкрите?

Зараз, під час слідства, і організатори, і замовники виведені з-пі суду

– Я б сказав, що є надія, що воно буде лише трохи розкрите. Абсолютно очевидно, що зараз, під час слідства, і організатори, і замовники виведені з-пі суду.

– Тобто, не варто розраховувати на те, що ми все таки почуємо імена замовників?

– Не почуємо їх у вироці.

– На Вашу думку, як змінилася Росія за ці два роки після вбивства Бориса Нємцова?

Росія надзвичайно змінилася до вбивства. В іншому випадку, воно було б неможливим. Вбивство Бориса Нємцова не сколихнуло суспільство, і не стало причиною якихось серйозних змін, яких можна було б очікувати

– Росія надзвичайно змінилася до вбивства. В іншому випадку, воно було б неможливим. Зміни, які стали потім, на жаль, не значні. Я кажу «на жаль», оскільки вбивство Бориса Нємцова не сколихнуло суспільство, і не стало причиною якихось серйозних змін, яких можна було б очікувати.

– Якою зараз є роль опозиції у Росії?

– Зрозуміло, що вона зараз непорівнянно менш важлива, ніж вона було у часи єльцинського хаосу, коли опозиція відігравала серйозну роль. Також, безумовно, вона менш важлива, ніж під час хвилі протестів у 2011-2012 роках. Це очевидно. І якщо порівнювати у часі, то зараз я не бачу ознак посилення її важливості.

– Дехто звинувачує опозицію Росії у недостатній активності, що вона наразі обмежується лише проведенням акцій пам’яті Немцова. Чи погоджуєтеся Ви з цим, або ж російська опозиція просто не має інших можливостей?

Головне, чого зараз бракує опозиції – це згуртованості. Через це її роль і є низькою

– Думаю, що можливість є. Головне, чого зараз бракує опозиції – це згуртованості. Через це її роль і є низькою.

– Чи є наразі у Росії лідер, який може об’єднати опозицію?

– Ні.