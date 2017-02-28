Радіо Свобода Daily: Артеменко літав до Москви і має паспорт Канади

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Артеменко літав до Москви і має паспорт Канади

Нюзмейкером цього разу став вже відомий народний депутат, виключений із фрації Радикальної партії, Андрій Артеменко – автор так званого «мирного плану» про оренду Криму. Коментуючи його, Артеменко заявив, що план не є державною зрадою, а має на меті припинити війну. І представники «Опозиційного блоку» Юрій Бойко і Сергій Льовочкін не мають до цього жодного стосунку. Із російськими високопосадовцями також не радився, наполягає він. Проте підтверджує, що літав до Москви «за погодженням зі Службою безпеки України» (в СБУ, щоправда, спростовують таке погодження). Крім цього Артеменко зізнався у подвійному громадянстві. Окрім українського, у нього є й паспорт Канади.

Поїхав за Савченко

Державна прикордонна служба України підтвердила, що керівник українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан порушив встановлені режимні правила під час виїзду на тимчасово непідконтрольну територію. У зв’язку з цим Рубанові у пропуску відмовили. На своїй сторінці у «Фейсбуці» журналістка Ірина Сампан повідомила, начебто Рубан прямував на непідконтрольну частину Донбасу за депутатом Надією Савченко. В свою чергу речниця СБУ поінформувала, що служба має намір опитати і Савченко, яка ще від минулої п’ятниці перебуває на окупованих територіях, офіційно з метою відвідин утримуваних там українських полонених, – зокрема, і з приводу того, яким чином вона перетинала лінію зіткнення. За деякими повідомленнями, що наразі не мають підтвердження, Савченко могла виїхати на окуповані території поза офіційними пунктами пропуску.

Візи для Грузії

Рада Європейського союзу схвалила візову лібералізацію для Грузії і механізм припинення безвізового режиму. Кореспондент Грузинської редакції Радіо Свобода з’ясовував, як жителі грузинської столиці Тбілісі ставляться до близького скасування візового режиму.

Сповідь засудженого бразильця з «ДНР»

Уродженець Сан-Паулу Рафаель Маркес Лусваргі приїхав із сонячної Бразилії воювати за «русский мир» на непривітну донбаську землю та потрапив в українську в’язницю. «Донбас.Реалії» єдині, кому вдалося поговорити з войовничим бразильцем в СІЗО. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода він розповів про те, чому подолав 11 тисяч кілометрів і приєднався до бойовиків на Донбасі.

Ільдар Дадін розповів про тортури

Кухня в невеликій квартирі в апарт-готелі в центрі Барнаула набита камерами, мікрофонами та людьми. Задушливо. Ільдар сидить на стільці, напружений, почервонілий від постійних зусиль: йому не завжди вдається підбирати слова, він хвилюється, але наполегливо намагається довести думку до кінця, вимовляє по складах складні слова, дивиться прямо в очі тому, на чиє запитання відповідає, вибачається щоразу, коли цитує матюки співробітників колонії, раз у раз повторює рефрен: «Правда понад усе». Детальна розповідь про час у тюрмі і тортури Ільдала Дадіна у репортажі російської служби Радіо Свобода.

Телеканал «Настоящее время»

У Києві у понеділок презентували міжнародний інформаційний телеканал «Настоящее время». Це спільний проект Радіо Свобода та «Голосу Америки», медіа-мережа з мовленням російською мовою 24 години на добу 7 днів на тиждень.. Телеканал доступний на кабельній, супутниковій та мобільній платформах, у соціальних мережах і застосунках для смарт-ТВ. Партнерська мережа каналу «Настоящее время» наразі налічує 32 телевізійні та інтернет-мовці в 11 країнах. В Україні це «UA:Перший», Чорноморська ТРК, телеканал новин «24», ТК «Вінтаж», «Донецьк ТВ», ТК «Вільний простір», ТРК «Лаванда», «ТВ-7 Маріуполь», Маріупольське ТБ.

Троє ведучих на «Євробаченні»

Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко будуть ведучими пісенного конкурсу «Євробачення-2017», що відбудеться у травні в Україні. Про це повідомляє сайт телеканалу «UA:Перший». «Уперше в історії «Євробачення» вестимуть троє чоловіків», – йдеться у повідомленні на сайті телеканалу.

Незрячий діджей

А на завершення сьогодні історія 17-річного Юрія Астахова (DJ Yura Blade). Хлопець з Запоріжжя – єдиний в Україні сліпий діджей. Втілити свою мрію грати він зміг, познайомившись у 2011 році зі своїм колегою DJ Vadoz, який взявся навчати юнака. За цей час Юрій встиг підкорити не лише танцполи Запоріжжя, а й Києва, Дніпра та Маріуполя. Зараз юнак мріє навчитися самостійно записувати авторські саундтреки. Як це грати у темряві, Юрій розповів Радіо Свобода. Крім цього ми зняли хлопця за роботою у нічному клубі і ось це відео.

Творіть неможливе і будьте тим, ким хочете!

Ваше Радіо Свобода Daily