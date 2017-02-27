Вручення «Оскарів» 2017 запам’ятається плутаниною з конвертами?

Цьогорічна церемонія вручення «Оскара», мабуть, найбільше запам’ятається глядачам кінцівкою. Автори «Ла Ла Ленду» вже встигли зрадіти перемозі у категорії «Найкращий фільм», як виявилося, що конверт із назвою цієї стрічки відкрили… помилково. Нагороду ж насправді отримує драма «Місячне сяйво».

Це спричинило чимало хаосу. «Хлопці, вибачте, Ні! Це помилка. «Місячне сяйво»! – це ви перемогли в категорії «Найкращий фільм», – заявив один із продюсерів «ЛаЛа Ленду» Джордан Горовіц.

«Це не жарт. Я боюся, що вони прочитали щось не те», – підтримав колегу співпродюсер мюзиклу Марк Платт.

«Ні, це не жарт. «Місячне сяйво» став найкращою картиною», – повторив Горовіц.

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Емма Стоун, яка виграла статуетку «Оскара» за кращу жіночу роль у фільмі «Ла Ла Ленд», завзято хвалила фільм «Місячне сяйво» після помилки на церемонії.

Режисер фільму «Місячне сяйво» Баррі Дженкінс каже, що йому зрозуміло, що достатня кількість членів академії побачили себе у цій стрічці, щоб присудити їй премію за кращий фільм. На його думку, Академія кіномистецтва вирішила поставити в центр уваги таких героїв – «як знак того, що є різні американці і що всі вони становлять собою цінність».

А актор Треванте Роудс, говорячи про помилку з оголошенням переможця «Ла Ла Ленд», замість «Місячного сяйва», наголосив: «Це не може перекреслити того факту, що «Місячне сяйво» виграло Оскара за кращий фільм з премією в 1,5 мільйона доларів, режисером якого є Баррі Дженкінс, а сценаристом – Тарелл МакКрейні. Знаєте, маючи таку нагоду працювати поруч із такими дивовижними творцями, все ж таки відчуваю, що помилка з нагородою «Ла Ла Ленд» була незручним моментом для цієї картини. Бо це є надзвичайна картина, знята групою надзвичайних людей.

А найкращим іноземним фільмом визнали іранську стрічку «Комівояжер». Автор фільму – кінорежисер Асгар Фархаді – бойкотував церемонію вручення Оскарів на знак протесту проти спроби президента США Донадьда Трампа запровадити заборону на в’їзд до США громадянам семи, переважно мусульманських країн.

Один із представників іранського режисера на церемонії, колишній вчений НАСА Фіруз Надері, високо оцінив рішення Фархаді ігнорувати церемонію.

«Я захоплююся ним, що він хотів зробити заяву. Я впевнений, що він вважав би за краще – бути тут, серед його колег, а не далеко від нас, і ми хотіли б, щоб він був тут, але я думаю, що він вирішив зробити заяву і я пишаюся ним. Якщо ви подивитеся на виконавче рішення, яке було оприлюднене, воно насправді не підпадає під жодну логіку. Отже, він хотів лише привернути увагу до рішення, яке не дає можливості студентам приїхати і вчитися тут, а бабусі приїхати і відвідати свою родину. Це все не загрожує нашій безпеці. Отже це рішення виглядає нелогічним!» – зазначив Фіруз Надері.

Багато виступів на церемонії мали політичне забарвлення з критикою, зокрема, імміграційної політики президента США Дональда Трампа.

Зокрема, ведучий цьогорічної церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії, комік Джиммі Кіммел, який також не шкодував гострих уколів на адресу президента, зазначив: «За цією трансляцією в прямому ефірі спостерігають мільйони американців, а по всьому світу – (дивляться) у більш ніж 225 країнах, які тепер нас ненавидять (сміх) і, як на мене, це дивовижна річ».

У соцмережах є багато реакцій на вручення Оскарів – це, зазвичай, гострі жарти та іронія – зрештою, ви можете самі у цьому пересвідчитись.

Інцидент із конвертами одразу почали обговорювати у твіттері. «А що, якщо Ді Капріо минулого року теж вручили «Оскара» помилково, але потім побоялися зізнатися?» – хвилюються користувачі соцмереж.

(«Ла Ла Ленд. Місто розіграшів»)

А що було б, якби у такий спосіб обирали не найкраще кіно, а президента?

Чи вручали дипломи про освіту:

«Оскар» у номінації «Найкраща реакція на помилку суддів» соцмережі віддали Еммі Стоун.

Але не лише «Ла Ла Лендом» жила інтернет-спільнота.

Обговорювали також фіаско Райана Гослінга

чи оплески Ніколь Кідман.

«Дональде, не спиш?»

«Оскар-2017» оглядачі називають заполітизованим, оскільки деякі голлівудські зірки відкрито виступають проти чинного президента США Дональда Трампа.

Під час церемонії ведучий Джиммі Кіммел зауважив, що шоу триває, а Трамп досі не написав про це у твіттері. Потім Кіммел відправив твіт Трампу із текстом: «Не спиш?», згадавши при цьому акторку Меріл Стріп.

Раніше промова Меріл Стріп, у якій вона різко критикувала Трампа, облетіла увесь світ.

Трамп у відповідь назвав Стріп «однією з найбільш переоцінених актрис у Голлівуді» і «підлабузницею Клінтон».

Як найкращий фільм іноземною мовою «Оскар» отримала стрічка «Комівояжер» іранського режисера Асгар Фархаді. Він відмовився їхати на церемонію на знак протесту проти імміграційного указу Трампа.

«Хто розділяє світ, той сіє страх», – цитує оскароносного режисера правозахисна організація Amnesty International.