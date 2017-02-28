Наближається велика битва навколо Криму (Огляд преси)

Першого березня минає три роки відтоді, як колишній президент України Віктор Янукович офіційно закликав керівництво сусідньої держави ввести війська на територію країни. Газета «День» досліджує – що може Україна протиставити загарбницькій політиці Москви. Деякі чиновники заявляють про плани деокупації та реінтеграції. Щоправда ніхто на папері не бачив навіть натяків на такі проекти. Утім, як зазначає експерт газети, говорити про стратегії щодо деокупації Криму публічно не можна, адже там можуть бути таємні алгоритми. В стані війни говорити про це недалекоглядно. Докладніше йдеться в статті «Як втрачали Крим. I як повертати».

«Наближається велика битва навколо Криму» – у матеріалі під таким заголовком «Газета по-українськи» наголошує, що люди в Криму не з власної волі опинилися в цій ситуації. Вони мають продовжувати жити й працювати, забезпечувати родини. Але не зміцнювати окупантів. Не йти у сферу управління, не обиратися на виборах. Не підтримувати владу публічно. Неспівпраця з окупантами – вже опір. Видання переконує, що Україна напередодні великої, жорстокої битви навколо Криму. Не воєнної. Кожна зі сторін готується до того, щоб із цієї сутички вийти переможцем, зазначає газета.

Газета «Україна молода» інформує, що на третьому році гібридної війни з Росією Україна визначила свою стратегію протидії ворожій пропаганді, оприлюднивши нову Доктрину інформаційної безпеки України. Документ передбачає, зокрема, розширення можливостей поширення українських каналів на окуповані та суміжні території, моніторинг ЗМІ, в тому числі й електронних, iз можливістю блокування сайтів, які поширюють ворожу пропаганду, заходи зі створення позитивного іміджу України тощо. Газета «Україна молода» аналізує – наскільки цей документ вплине на інформаційний простір України. Експерти видання вважають, що Доктрина є лише декларативним документом, а не інструкцією до дій. Докладніший аналіз – у статті «Наша Доктрина проти їхнього Кисельова».

Голова Нацбанку України Валерія Гонтарева вже цього тижня хоче піти у відставку, стверджує експерт газети «День». Однак, за твердженням видання, президент поки не готовий її відпускати, бо не має нової реальної кандидатури на цю посаду. Експерт видання економіст Олександр Охрименко інформує, що на цю посаду можуть претендувати і Віктор Ющенко, і Арсеній Яценюк, але за них може не вистачити голосів у парламенті. І тоді може з’явитися «темна конячка», яка задовольнятиме усіх. Можливо, це буде хтось із чинного складу Нацбанку. Але є й «важковаговики» на цю посаду: голова Асоціації банків Роман Шпек, нинішній глава «Приватбанку» Олександр Шлапак і голова Ощадбанку Андрій Пишний. Про їхні шанси газета розповідає в статті «Кого приведуть до Нацбанку?».