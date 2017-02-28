ЄС посилює кавказький вектор своєї політики

Європейський союз активізує свою політику щодо Кавказу в рамках програми «Східного партнерства». Так 27 лютого було остаточно затверджено рішення про скасування візових вимог для громадян Грузії. «Безвіз» для Грузії запрацює, вочевидь, з кінця березня. Цього тижня в Брюсселі з візитом перебуває президент Вірменії Серж Сарґсян і його країна та ЄС вирішили просуватись до нової партнерської угоди, яка посилить політичні відносини ЄС з Єреваном, але буде менш амбітним документом, аніж відкинута Вірменією три з половиною роки тому Угода про асоціацію.

Рішення щодо безвізового режиму для Грузії чекали вже давно. Вона іде паралельно з Україною до «безвізу», але все ж трохи випереджає українців. Отже, Рада ЄС у понеділок, 27 лютого, затвердила безвізовий режим для громадян Грузії.

Одночасно з цим рішенням було також схвалено новий механізм призупинення безвізових режимів для усіх третіх країн – це такий собі «план Б» на випадок коли щось піде не так з «безвізом» і треба буде терміново призупиняти його дію.

Я сподіваюся, що грузинські громадяни скористаються цією нагодою для більш легких подорожей до Європи

«Я думаю, що Грузія виконала всі вимоги понад рік тому і, насправді, вони заслуговують угоди про безвізовий режим. Мої вітання країні, і я сподіваюся, що грузинські громадяни скористаються цією нагодою для більш легких подорожей до Європи», – прокоментував надання безвізового режиму Грузії комісар ЄС з політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган.

В цей час у Тбілісі перебував єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос, який назвав 27 лютого «історичним днем для Грузії та сусідів ЄС».

Відтак, згідно з процедурою, законодавчий акт про внесення Грузії до переліку третіх країн з безвізовими в’їздом має бути опублікований в офіційному журналі ЄС і набуде чинності, вочевидь, наприкінці березня. Отже, Грузія, якщо судити за інформацією преси, випереджає Україну в плані набуття безвізового режиму з ЄС десь на два з половиною місяці.

Вірменія знову хоче угоди, але партнерської

Між тим у Брюсселі перебуває цього тижня президент Вірменії Серж Сарґсян, і він домовився з Євросоюзом про нову партнерську угоду. Називатиметься вона Комплексною посиленою угодою про партнерство і текст її якраз було узгоджено цього тижня.

Цей документ є менш амбітним, аніж асоціація, що її Єреван відкинув на початку осені 2013 року перед Вільнюським самітом «Східного партнерства», обравши натомість членство в Євразійському економічному союзі.

Ось як привітав завершення переговорного процесу щодо партнерської угоди між ЄС та Вірменією президент Європейської ради Дональд Туск: «Ця нова угода розширить діапазон наших відносин, беручи до уваги нові глобальні політичні та економічні інтереси, які ми поділяємо, і ті виклики, перед якими ми постали спільно».

За словами Туска, нова партнерська угода з Вірменією буде широкою.

Ми дивимось вперед, в бік сильнішої співпраці в таких секторах, як енергетика, транспорт, довкілля, нові можливості в торгівлі та інвестиціях

«Ми дивимось вперед, в бік сильнішої співпраці в таких секторах, як енергетика, транспорт, довкілля, нові можливості в торгівлі та інвестиціях, та збільшення контактів, щоб це пішло на користь нашим громадянам», – сказав Туск у Брюсселі.

За словами Туска, з вірменським лідером також обговорювалась тема Нагірного Карабаху. Статус-кво є нетривким, за словами президента Європейської ради, і конфлікт повинен мати політичне вирішення у відповідності до міжнародних норм. «Немає військового вирішення. ЄС продовжує повністю підтримувати посередницькі зусилля та пропозиції Мінської групи ОБСЄ», – сказав Туск.

Минулого року Нагірний Карабах бачив спалах бойових дій між вірменськими силами та азербайджанською армією.

Щодо просування на шляху євроінтеграції, то запеклий суперник Вірменії, Азербайджан, почав переговори щодо нової політичної угоди з ЄС раніше цього місця.