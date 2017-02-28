Президент Трамп пропонує збільшити витрати на оборону і скоротити інші видатки

Президент Дональд Трамп розпочинає тривалий процес схвалення федерального бюджету із пропозиціями збільшення витрат на оборону і скорочення фінансування Державного департаменту та інших відомств, таких як Агентство з охорони навколишнього середовища.

Про свої наміри щодо нового бюджету Дональд Трамп говорив під час своєї зустрічі у понеділок з губернаторами в Білому домі.

Це буде історичне збільшення витрат на оборону для того, щоб відбудувати виснажені збройні сили Сполучених Штатів, щоб у наших військовослужбовців були всі інструменти для того, щоб стримати загрозу війни

«Цей бюджет буде бюджетом забезпечення громадської і національної безпеки, головним чином спрямованим на ці дві, а також й інші сфери. Це буде сильний бюджет. Це буде історичне збільшення витрат на оборону для того, щоб відбудувати виснажені збройні сили Сполучених Штатів в той момент, коли ми цього потребуємо найбільше... Це сигнал світу, в цей небезпечний час для американської потужності, безпеки і рішучості. Ми повинні гарантувати, щоб у наших хоробрих військовослужбовців були всі інструменти для того, щоб стримати загрозу війни, і в разі необхідності – воювати від нашого імені і досягти одного: здобути перемогу. Ми повинні перемагати, ми повинні почати знову перемагати у війнах... Деякі з вас тут, зі мною, пам’ятають – ми ніколи не програвали. Америка ніколи не програвала. Тепер ми ніколи не виграємо, ніколи. Ми навіть не боремося для перемоги. Так що, ми або будемо перемагати, або не будемо воювати взагалі», – заявив Трамп.

Представники адміністрації кажуть, що Білий дім подає подробиці пропозицій про федеральні витрати в документі, який у понеділок отримають федеральні відомства. Адміністративно-бюджетне управління повідомляє, що повніший проект бюджету, як передбачається, буде оприлюднений у середині березня.

Як заявив службовець управління з питань бюджету, президент запропонує збільшення витрат на оборону на 54 мільярди доларів при одночасному скороченні іноземної допомоги.

Ще одна офіційна особа заявила, що пропозиція президента включає більші асигнування на побудову кораблів, військових літаків і «більшу присутність на важливих морських шляхах, таких як Ормузька протока і Південно-Китайське море».

Проте деякі експерти з оборони піддають сумніву потребу збільшення витрат на оборону, на яку щороку асигнується приблизно 600 мільярдів доларів.

За словами одного зі службовців, бюджет Державного департаменту може бути скорочений на 30%, що змусить до реструктуризації установи і скорочення деяких програм.

Під час виборчої кампанії Трамп кілька разів обіцяв збільшити витрати на збройні сили, а в промові у п’ятницю повідомив про «одне з найбільших нарощувань збройних сил в американській історії».

Він також обіцяв, що не пропонуватиме скорочень у таких програмах, як соціальне забезпечення і Medicare.

Якими не були б пропозиції президента щодо окремих агентств, це не будуть остаточні бюджетні пропозиції на 2018 рік, який розпочинається у жовтні.

Кожне агентство дасть відповідь з аргументами про те, яким, на його думку, повинен бути його бюджет. Остаточне рішення щодо федеральних витрат залежить від Конгресу.

У вівторок Дональд Трамп звернеться з промовою «Про стан держави» до обох палат Конресу. Це перша важлива промова Дональда Трампа за шість тижнів перебування його на президентській посаді.