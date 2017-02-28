Візовий режим коштує українцям щороку близько 60 мільйонів євро прямих витрат – експерт

Для отримання безвізового режиму з Євросоюзом Україні залишилося три процедурних кроки, загалом ситуація сприятлива і за півтора-два місяці можна очікувати остаточного рішення щодо «безвізу». Таку думку висловив в ефірі Радіо Свобода, директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, коментуючи можливі результати так званого «тріалогу» – консультацій між Європарламентом, Радою ЄС та Єврокомісією про надання безвізового режиму Україні.

– Чи варто очікувати затягування дебатів, щодо «безвізу» для України?

– Нічого не можна виключати в цьому складному світі, але на сьогоднішній день ситуація є достатньо сприятливою: залишилося лише три кроки процедурних, після чого можна буде говорити про остаточне рішення. І важливо, як пройде сьогоднішній день.

– Тобто, три кроки – це «тріалог», потім голосування Європарламенту і Ради ЄС, так?

Ми на хорошому шляху і можна розраховувати, що протягом півтора-двох місяців справу буде завершено

– Так, там ще є стадія підписання і ратифікації, але це вже зовсім формальні речі. Тому сьогодні дуже важливо, як пройде «тріалог». Якщо він закінчиться в один день, тобто в один раунд, тоді можна говорити, що ми на хорошому шляху і можна розраховувати, що протягом півтора-двох місяців справу буде завершено.

– А якщо ні, то яким на Вашу думку є оптимістичний та песимістичний сценарій для України?

Якщо будуть затримки, а вони можуть статися насамперед, якщо одна з країн-членів, наприклад, та ж Франція, забажає відкласти остаточне рішення на період після своїх виборів

– Оптимістичний – це якщо подивитись, як цей шлях проходила Грузія в останні 2,5 місяця, то якщо Україна пройде приблизно в тому ж темпі, то це і є наш оптимістичний сценарій. Тоді ми виходимо в травні на безвізовий режим. А якщо будуть затримки, а вони можуть статися насамперед, якщо одна з країн-членів, наприклад, та ж Франція, забажає відкласти остаточне рішення на період після своїх виборів.

– А таке можливо?

– Насправді, таке уже було. За наполяганням Франції, власне, і відбувся цей процес, завдяки якому зараз ми тільки виходимо на стадію «тріалога», тоді, як її можна було пройти ще минулого року. Власне, на кілька місяців ми затрималися саме через небажання надто давати додаткові аргументи крайнім правим у Франції, які мають шанс на перемогу на виборах.

– Тобто, те, що українське питання просувається так важко і повільно – це не тільки вина України, що вона невчасно виконувала свої зобов’язання, а й внутрішньополітична ситуація, що склалася в ЄС?

Україна зволікала з виконанням критеріїв цілих 5 років

– Ці явища за часом не співмірні, тому що Україна зволікала з виконанням критеріїв цілих 5 років: з 2010, коли було отримано план дій з візової лібералізації, аж до минулого року. Тобто ми тягли набагато довше.

Останній критерій був у жовтні минулого року, коли запущені електронні декларації, з того моменту певні процедурні затримки ідуть збоку інститутів Європейського союзу

Але в останні місяці, дійсно, якщо говорити про те, що останній критерій був у жовтні минулого року, коли запущені електронні декларації, то з того моменту певні процедурні затримки ідуть збоку інститутів Європейського союзу. Через те, що деякі крупні країни-члени хочуть відтягти: йдеться про Францію, про французькі президентські вибори і про шанси ультраправої кандидатки Марін Ле Пен перемогти. Вважається, що безвізовий режим для великої країни, якою є Україна, може додати аргументів на її користь, тому що в країні поширені мігрантофобські настрої.

– Пане Сушко, українці вже чули чимало дат і анонсів, стосовно введення безвізового режиму – вони не справджувалися. Якщо загалом оцінювати, чи виграють врешті українці від запровадження цього «безвізу», адже ідеться про короткострокові поїздки. Чи означатиме, що кордони між Європою та Україною хоч частково, але послабляться?

– Питання в ціні, безумовно. Візовий режим коштує українцям щороку близько 60 мільйонів євро тільки прямих витрат – це те, що люди витрачають на консульський збір, на послуги візових центрів, не рахуючи непрямих витрат, а це збір документів, це поїздки. Крім того, це мільйони людиногодин – це те, що люди витрачають свій час і нерви на отримання цих віз. Якщо людей позбавити цього – це колосальна вигода.

Українці є третіми в світі за кількістю отримання шенгенських віз після росіян і китайців

Зараз деякі кажуть, що українці мало їздять по Європі, бо вони бідні і таке інше. Але якщо ми подивимось на статистику, то українці є третіми в світі за кількістю отримання шенгенських віз після росіян і китайців – це величезна кількість людей, ми випереджаємо навіть Туреччину і всі інші країни світу. Тому це величезна вигода для громадян і це, мабуть, одна з найпомітніших вигод для суспільства в сфері європейської інтеграції, яка може тільки бути взагалі.

– Чи можуть корупційні проблеми в Україні стати завадою на шляху отримання «безвізу», чи можуть європейські інституції повернутися до цього питання?

– Згідно із затвердженим механізмом призупинення безвізового режиму, Європейський союз має право призупиняти безвізовий режим з тими країнами, які не дотримуються своїх зобов’язань, які вони взяли в процесі набуття безвізового режиму.

Тому якщо Україна допустить кроки назад у тих реформах, які були прийняті заради безвізового режиму зокрема, то Євросоюз може розглянути питання про принаймні тимчасове відновлення візового режиму.