У депутатів-втікачів було по два паспорти – Лінько про подвійне громадянство

Гості передачі «Ваша Свобода»: народні депутати Дмитро Лінько (Радикальна партія) і Юрій Мірошниченко («Опозиційний блок»).

Дозволити подвійне громадянство в Україні пропонує депутат Верховної Ради Андрій Артеменко. Парламентар, якого вилучили з фракції Радикальної партії за власний так званий «мирний план» щодо Донбасу й Криму, котрим нині цікавиться прокуратура, напередодні зізнався, що сам має також канадське громадянство. Каже, що таких депутатів, як він (із кількома паспортами), багато. Вже колишні колеги Артеменка зі фракції Радикальної партії, натомість, навпаки, за подвійне громадянство пропонують позбавляти депутатського мандату. Згідно з Конституцією, в Україні «існує єдине громадянство». За кілька паспортів, однак, нікого не карають – юристи звертають увагу на те, що прямо подвійне громадянство не заборонене.

Андрій Артеменко: Багато країн світу мають подвійне громадянство. Люди повинні мати можливість отримати один, два, три та хоч десять паспортів. Залежно від тих юридичних умов, які у них є.

Я переконаний, що громадяни України, які проживають на західних територіях, ті громадяни, які вже мають подвійне громадянство… А на моє глибоке переконання, більше ніж 100 народних депутатів мають подвійне громадянство. І близько 17% населення України мають подвійне громадянство! І весь цивілізований світ має можливості використовувати подвійне громадянство! Чому ми продовжуємо брехати один одному?! Чому ми не вносимо зміни до Конституції саме з цього питання?!

Ідея подвійного громадянства Артеменка є самозахистом – Лінько

Олена Ремовська: Пане Лінько, як Ви оцінюєте ініціативи Вашого колишнього колеги?

Ми не збираємося обговорювати плани, які написані точно не в Україні, а в Кремлі для Артеменка

​Дмитро Лінько: Як з’явилися перші публікації у «Нью-Йорк Таймс», ми були шоковані такими заявами про «мирний план», будь-які інші ініціативи! Ми не збираємося обговорювати можливості здачі в оренду Криму чи будь-якої іншої території. Не обговорюємо можливості сьогодні дозволити подвійне громадянство, тим паче нардепам. А тим паче подвійне громадянство з країною-агресором! Обговорювати плани, які написані точно не в Україні, а в Кремлі для Артеменка. Це все маячня, яка не пройде у Верховній Раді – стовідсотково.

Ініціатива щодо подвійного громадянства – це, безумовно, захист. Ми подали законопроект. Це стосується змін до чотирьох законів, за якими можна було б позбавляти мандата нардепів із подвійним громадянством.

– Пане Мірошниченко, чи голосувала б фракція «Опоблоку» за пропозицію депутата Артеменка?

Юрій Мірошниченко: Інститут подвійного громадянства існує в світі. У США, в багатьох країнах Європи це вважається абсолютно нормальною частиною єдиного цивілізаційного, демократичного простору. У такий спосіб його можна було б вирішувати і в Україні. Наша держава не повинна в цьому питанні виходити з інтересів політиків, а громадян.

Ми заполітизували цю тему. Я підтримую інститут подвійного громадянства. Це права наших громадян, які змушені сьогодні з економічних причин їхати заробляти кошти, але відчувають себе українцями. Не хотілося б їх відрізати від своєї Батьківщини.

Якщо людина займається політикою, то повинна мати одне українське громадянство

Я підтримав би ініціативу колег, які говорять, що стосується державної служби або політичної діяльності – отут можна передбачити особливості. Якщо людина займається політикою, то повинна мати одне українське громадянство, не обмежуючи всіх громадян, які не мають стосунку до держслужби, до політики.

Подвійне громадянство депутата – підстава позбавити мандата

– Пане Лінько, законопроект, який Ви пропонуєте, стосується лише депутатів, чи це унормує питання для всіх громадян України?

Ще жоден з депутатів не написав, що він ще є громадянином США, Росії чи Ізраїлю. Вони подали неправильні документи

​Дмитро Лінько: Наразі це стосується тільки депутатів і держслужбовців. У своїх біографіях пишемо громадянство – громадянин України. Ще жоден з депутатів не написав, що він ще є громадянином США, Росії чи Ізраїлю. То це вже вони подали неправильні документи. І це буде підставою, щоб позбавити їх мандата народного депутата, а також звільнити з державної служби.

Як патріот України не уявляю собі отримання іноземного громадянства

Ми проводили опитування. 86% опитуваних підтримали, що треба позбавляти депутатів з подвійним громадянством мандату.

Україна на шостому місці, за статистикою, по еміграції. Це економічні причини, біженці з територій воєнних дій. За 25 років незалежності ми втратили населення майже 10 мільйонів! Я, як патріот України, не уявляю собі отримання іноземного громадянства.

– Близько 100 депутатів, за даними Артеменка, мають більше одного паспорта. Може, у Вашій фракції є хтось ще, хто має більше від одного паспорта?

Багато людей, із колишніх, коли розвалювалася Партія регіонів, поїхав – у них у всіх було громадянство у кого – Росії, а в кого – Ізраїлю

​Дмитро Лінько: У нашій фракції нікого, крім Артеменка, колишнього, немає з подвійним громадянством. Ми направили відповідні запити і чекаємо, щоб детально дізнатися. Прикордонна служба має надати інформацію, хто коли виїжджав або заїжджав за іноземними паспортами. Цей документ є вже підставою для суду... Я не можу казати, що 100, 50 чи 200. Але багато людей, із колишніх, коли розвалювалася Партія регіонів, багато хто поїхав – у них у всіх було громадянство: у кого – Росії, а в кого – Ізраїлю.

Юрій Мірошниченко: У мене єдине громадянство – України. Ніяких інших паспортів у мене немає.