Радіо Свобода Daily: ультиматум і «націоналізація» від ватажків «ДНР» і «ЛНР»

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Секретні стежки для Савченко

«Козячими» стежками на територію непідконтрольного українській владі Донецька. Так, за словами Надії Савченко, вона потрапила на окуповану територію. Після повернення з Донбасу Савченко розповіла, навіщо діяла самостійно, а також сказала, що була готова розповісти про свою поїздку СБУ, але в Службі безпеки нібито не знайшлося для неї часу. А щодо полонених, за словами Савченко, їй вдалося додатково знайти 6 ув'язнених, які не значилися в жодному зі списків. Але розповідати про цих людей вона відмовилася. Як і про тих, чиї імена вона оприлюднила на своїй сторінці в Facebook.

Ультиматум і «націоналізація»

На «офіційних» інформаційних ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» синхронно була оприлюднена спільна заява ватажків цих угруповань – Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького: «Якщо до 00:00 середи (1 березня 2017 року) блокада не буде знята, то ми запровадимо зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в «ДНР» і «ЛНР». Ми припинимо постачати вугілля до України». Проте працювати за українськими законами – єдиний можливий спосіб для підприємств, яким угруповання висунули ультиматум. Крім того, продукцію з «митними документами» угруповань «ЛНР» чи «ДНР» можна продати хіба що до Росії, де вистачає свого вугілля та металу. Дехто з українських журналістів вважає, що план полягає у тому, щоб «віджаті» підприємства порізати на металобрухт. А от у СБУ кажуть, що «націоналізацію» бойовики оголосять у будь-якому випадку.

«Атака на блокаду»

Тим часом учасники залізничної блокади заявили, що їх атакували у двох точках – у Бахмуті та Кривому Торці на Донеччині (у першому випадку вдалося уникнути силового протистояння. Обидва інциденти вони називають провокаціями з метою змусити їх застосувати зброю і «отримати моральне право на силовий розгін редуту». «Спочатку з'явилось телебачення, потім – групи «бабусь» із закликами припинити блокаду. Потім, під прикриттям «бабусь», була спроба силового захоплення підготованими групами «тітушок». До місць інцидентів заздалегідь були підігнані пожежні машини та карети швидкої допомоги. Поліція в інцидент не втручалась», – йдеться у повідомленні.

До учасників блокади вкотре звернувся прем’єр-міністр України Володимир Гройсман із пропозицією відвідати українські підприємства, які, за його словами, через дії активістів можуть зупинити роботу, і пояснити мотиви своїх дій працівникам, що можуть лишитися без роботи. Крім того, він анонсував 1 березня розгляд на засіданні уряду порядку переміщення товарів між підконтрольною та непідконтрольною територією України на Донбасі.

Доля Шулявського мосту

Після обвалу частини Шулявського шляхопроводу у Києві експерти всю ніч проводили там технічні випробування і обстеження. Експертиза засвідчила, що причиною аварії стала корозія бетону консолі та пошкодження після численних пожеж. Зараз габарити проїзної частини з обох боків обмежили, рух частково відновили. Мер Києва Віталій Кличко обіцяє реконструювати Шулявський міст та провести ревізію решти об’єктів інфраструктури Києва. Урбаністи ж закликають враховувати в новому проекті потреби не лише автомобілістів.

Е-квиток: як, де і коли

І в продовження транспортної теми: «Передайте, будь ласка, десятку за двох», «Водію, а де моя решта з двадцяти гривень?!» Забути про ці звичні для громадського транспорту ситуації пропонує ухвалений Верховною Радою України закон №4121. Тепер в українських міст є законодавча база та свобода дій для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в пасажирському транспорті. Йдеться про відмову від готівкового розрахунку за паперові квитки і перехід на електронний квиток. На найбільш поширені питання про е-квиток ми спробували відповісти, проконсультувавшись із Янікою Мерило та Сергієм Журбенком, керівником львівського відділу впровадження е-квитка.

Операція «престолонаслідування»

Скільки влади є у президента Азербайджану та його сім'ї? Що їм належить в країні? «Настоящее время» проаналізувало активи правлячої сім'ї і те, навіщо президент призначив свою дружину на посаду другої людини в державі. «Ситуація настільки абсурдна, що дуже важко пояснити це якось логічно. Тому що офіційно Азербайджан все ще є республікою, – наголошує Хадіджа Ісмаїлова, журналіст і автор численних розслідувань про корупцію у вищих ешелонах влади Азербайджану. – Хоча де-факто говорити про республіку в країні, в якій править певна родина, буде дуже важко».

Подорож навколо Місяця

І від локального до глобального. Американська компанія SpaceX заявила, що планує відправити у політ навколо Місяця двох космічних туристів наприкінці наступного року. «Це повинно бути неймовірно цікаво», – повідомив журналістам керівник SpaceX Ілон Маск.

Ми ж нагадуємо, що кордони та межі кожен творить собі сам. А за ними може бути набагато цікавіше!

Ваше Радіо Свобода Daily