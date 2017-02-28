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28 Лютий 2017, Київ 21:50
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Поліція прийшла з обшуком до Зої Свєтової (відео)

Поліція прийшла з обшуком до Зої Свєтової (відео)
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У Москві 28 лютого відбувся обшук у журналістки і правозахисниці, співробітниці громадсько-політичного руху «Відкрита Росія» Зої Свєтової. Близько 11-ї ранку до неї прийшли поліцейські і співробітники Слідчого комітету Росії. За попередніми даними, обшук пов’язаний із другою справою ЮКОСа. За інформацією адвокатів, обшук був санкціонований 18 січня 2017 року суддею Оленою Ленською. У Свєтової вилучили комп’ютери і мобільні телефони. Джерела в правоохоронних органах назвали обшук «рутинною роботою» в рамках справи ЮКОСа і пояснили, що він не пов’язаний із правозахисною діяльністю Свєтової. Увечері надійшла інформація, що обшук проводиться ще в однієї правозахисниці – Олени Абдуллаєвої, координатора проекту Gulagu.net.

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