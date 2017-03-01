Ахметов платить Росії і угрупованням «ДНР» і «ЛНР», а Київ знає про це – експерт

Український олігарх Рінат Ахметов з часу окупації Донбасу втратив більшу частину своїх статків. Багато його підприємств перебувають на окупованій території Донбасу, тож, на думку декого з експертів, за це йому доводиться домовлятися з Росією і угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», ділитися частиною прибутку. Тепер же ці угруповання погрожують «націоналізацією». Ватажки донецьких і луганських бойовиків заявили: якщо до 1 березня блокаду Донбасу не знімуть, на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на нині окупованій частині Донецької і Луганської областей, запровадять «зовнішнє управління».

Ультиматум угруповань «ДНР» і «ЛНР» щодо «націоналізації» підприємств був оформлений у вигляді «законів», які погодили так звані «парламенти» цих угруповань. Раніше їхні представники говорили, що це почнеться 31 березня, напередодні ж дату перенесли на 1 березня.

Перед цим бойовики з угруповання «ЛНР» заявили про готовність «націоналізувати» підприємства українського олігарха Ріната Ахметова.

«Стосується публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат», включаючи ПАТ «Алчевськкокс», ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит», ТОВ ДТЕК «Ровенькиантрацит», ПАТ «Краснодонвугілля», ПрАТ «Аквасервіс», ПрАТ «Екоенергія», вітряний парк «Краснодонський», вітряний парк «Лутугинський», – заявив 10 лютого ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький.

Тоді, зокрема, в компанії ДТЕК ці заяви не захотіли коментувати, проте наголосили, що ДТЕК працює винятково в українському правому полі.

«Всі активи компанії, включно з тими, що розташовані на тимчасово неконтрольованій Україною території, зареєстровані на підконтрольній українській владі території і виплачують податки в український бюджет», – сказала у коментарі Донбас.Реалії керівник департаменту із зовнішніх комунікацій «ДТЕК Енерго» Ірина Мілютіна, наголосивши, що компанія контролює діяльність всіх своїх підприємств.

Між тим, 21 лютого через блокаду зупинилися шахти «Краснодонвугілля» та Єнакієвський метзавод, що входять до групи «Метінвест» Ріната Ахметова. А 28 лютого у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова заявили, що бойовики без повідомлення причин заблокували їхню роботу на непідконтрольній українській владі території. У штабі зазначили, що заблоковані приміщення, інвентар і вся гуманітарна допомога, волонтери не мають до них доступу.

Втрати у мільярди доларів

За повідомленням інвестиційної компанія Dragon Capital, загалом холдинг українського олігарха, власника компанії «Метінвест» Ріната Ахметова, може втратити до 30 мільйонів доларів щомісяця через економічну блокаду Донбасу.

Підрахувати точні втрати Ріната Ахметова з квітня 2014 року, коли на Донбасі розпочалися бойові дії, неможливо. Але, за словами експерта аналітичного центру Atlantic Council (Вашингтон, США) Андерса Ослунда, його втрати є величезними. «Йдеться про мільярди доларів», – каже Ослунд у розмові з Радіо Свобода.

Минулого року Forbеs оцінив статки Ахметова у 2,3 мільярда доларів, тоді як раніше їх оцінювали у близько 20 мільярдів доларів

«Дві його компанії – «Метінвест» і ДТЕК у 2015 році втратили близько 2,5 мільярда доларів чистого прибутку. Минулого року Forbеs оцінив статки Ахметова у 2,3 мільярда доларів, тоді як раніше їх оцінювали у близько 20 мільярдів доларів», – говорить економіст.

Він й надалі залишається найбільшим бізнесменом в Україні, але набагато менш важливим, ніж раніше

Нинішня блокада на Донбасі може мати серйозні наслідки для імперії Ахметова, зауважує Андерс Ослунд, але ще серйознішими вони можуть бути для України. Що ж до нинішньої ваги Ріната Ахметова у світі бізнесу, то «він й надалі залишається найбільшим бізнесменом в Україні, але набагато менш важливим, ніж раніше», вважає Ослунд.

За домовленостями з Кремлем

Після початку бойових дій на Донбасі підприємства Ріната Ахметова на окупованій території продовжували працювати. Це, за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, може бути можливим лише завдяки домовленостями Ахметова з Росією.

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Без певної долі фінансування у «бюджети» «ДНР» і «ЛНР» та в російський бюджет підприємствам найбагатшого олігарха в Україні просто б не дали працювати

«Очевидно, що він домовився з владою у Кремлі, щоб вони не заважали роботі його підприємств. Звісно, це не безкоштовно. Очевидно, що він сплачує певну мзду за те, що його підприємства поки що не «націоналізовані» угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» і працюють у штатному режимі. Звісно, що без певної долі фінансування у так звані «бюджети» «ДНР» і «ЛНР», а також у російський бюджет, підприємствам найбагатшого олігарха в Україні просто б не дали працювати. Очевидно, що він ділиться частиною зароблених грошей», – зазначив Новак в інтерв’ю Радіо Свобода.

Українській владі, продовжує він, про це відомо.

Перебільшення впливу

Від часу окупації частини Донецької і Луганської областей, політичний вплив Ріната Ахметова зменшився як на Донбасі, так і в Україні загалом, каже Радіо Свобода аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сизов.

Зараз його вплив в ОРДЛО будується на тому, що він є частиною української економіки, власником підприємств, які поки що працюють у рамках єдиного з Україною виробничого ланцюга. Тому поки що на такій ролі він там потрібен

«Зараз його вплив в ОРДЛО будується на тому, що він є частиною української економіки, власником підприємств, які поки що працюють у рамках єдиного з Україною виробничого ланцюга. Тому поки що на такій ролі він там потрібен, як легальна пуповина, яка пов’язує ту територію з економічним тілом України. Але, мені здається, що його вплив на ту територію є перебільшеним. Певним чином він теж є постраждалим у цих процесах», – наголошує Сизов.

У відкрите протистояння він не вступав ні з Кучмою, ні з Ющенком, потім він товаришував із Януковчем, а зараз у нього непогані відносини з Порошенком

Упродовж своєї діяльності Рінат Ахметов намагався не вступати у конфлікти ні з ким з представників української влади. «Він намагався будувати свій бізнес і вирішувати конфлікти кулуарно. У відкрите протистояння він не вступав ні з Леонідом Кучмою, ні з Віктором Ющенком, хоча й Ахметов був одним з головних спонсорів Януковича, потім він товаришував із Віктором Януковчем, а зараз у нього непогані відносини з Петром Порошенком. Він буде працювати з будь-яким політиком, хто забезпечить йому безпеку його бізнесу», – говорить аналітик.

Диверсифікація політичних ризиків

Я б не казав, що це якийсь догматик «русского мира» чи Донбасу, це практична людина, яка просто розкладає ризики і диверсифікує їх

За інформацією Віталія Сизова, наразі багато депутатів із «Опозиційного блоку» є представниками неформальної групи Ріната Ахметова. Попри це він має вплив й на інші політичні сили. «Якщо подивитися на Радикальну партію, то раніше Олег Ляшко приїздив до Маріуполя і бігав з автоматом, а зараз він приїздить до Маріуполя на підприємства Ахметова і зустрічається там із колективами», – каже Віталій Сизов. «Я б не казав, що це якийсь догматик «русского мира» чи Донбасу, це практична людина, яка просто розкладає ризики і диверсифікує їх», – наголошує аналітик.

У 2014 році, до анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі, статки Ріната Ахметова оцінювали у 12,5 мільярдів доларів, а у 2012-му – у 16 мільярдів.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Через це 15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи з 17 лютого.