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28 Лютий 2017, Київ 23:25
Події

LIVE | Президент Трамп у Конгресі

Початок трансляції о 04:00

Президент США Дональд Трамп виступить перед спільною сесією Сенату та Палати представників, де викладе плани своєї адміністрації. Трамп повідомив, що в своєму виступі перед Конгресом він буде говорити про податки, економіку в цілому, військові витрати і охорону кордонів.

Американські законодавці від обох політичних партій вважають, що президент Трамп повинен підтвердити давні міжнародні зобов'язання Америки в своєму першому виступі перед Конгресом.

Хоча більша частина промови буде присвячена внутрішньополітичним питанням, законодавці хочуть, щоб президент також зупинився на позиціях Америки на світовій арені.

(Трансляція Російської редакції «Голосу Америки»)

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