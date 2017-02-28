LIVE | Президент Трамп у Конгресі

Президент США Дональд Трамп виступить перед спільною сесією Сенату та Палати представників, де викладе плани своєї адміністрації. Трамп повідомив, що в своєму виступі перед Конгресом він буде говорити про податки, економіку в цілому, військові витрати і охорону кордонів.

Американські законодавці від обох політичних партій вважають, що президент Трамп повинен підтвердити давні міжнародні зобов'язання Америки в своєму першому виступі перед Конгресом.



Хоча більша частина промови буде присвячена внутрішньополітичним питанням, законодавці хочуть, щоб президент також зупинився на позиціях Америки на світовій арені.

(Трансляція Російської редакції «Голосу Америки»)