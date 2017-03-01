В ЄС почали обговорювати безвіз для України (огляд преси)

В ЄС почали обговорювати перспективи безвізового режиму для України – вчора європейські чиновники почали його розгляд під час тріалогу між Європарламентом, Радою ЄС та Єврокомісією. Газета «Сегодня» дізналася, яке значення мають ці переговори і коли можна чекати скасування віз. Найімовірніше це станеться влітку. Однак, експерти видання не виключають можливість і негативного сценарію, навіть якщо тристоронні переговори будуть успішними. Зокрема можуть перешкодити гучні корупційніні скандали і реверс ключових реформ в країні. Джерела «Сегодня» в Адміністрації президента стверджують, що до недавнього часу головним «гальмом» українського «безвізу» залишалася Франція, яка боїться турецьких мігрантів.

Із газетних шпальт не зникає фраза «блокада окупованих територій», констатує газета «День». Та й до громадян України держава застосовує подвійні стандарти, обмежуючи їхні можливості вивозити своє майно тим, хто хоче закріпитись на вільних землях. Але через правові формули, дозволяють певним особам та підприємствам заробляти на окупованій території статки. У статті «В чому праві й неправі «блокадники»?» експерт «Дня» наголошує, що політика влади сама провокує людей відкривати «другий фронт».

В Україні – чимало партій. І, як стверджує газета «Україна молода», майже всі лідероцентричні, працюють як спілки бізнесу та політичні системи їхньої трансформації на виборах у парламент при непрозорому фінансуванні. Але немає жодної ідеологічно пан-української, яку очолював би відомий подвижник української національної ідеї. Більше того – інтелектуал iз державотворення національної держави, лідер реалізації її інтересів і відновлення соборності. Водночас гібридна війна, нав’язана Росією, турбулентний стан України і неналежна робота Верховної Ради конче вимагають підвищити якість та роль українських національних еліт, наголошує газета.