Через бюрократію військові на передовій не отримали машини для евакуації – волонтери

У затягуванні постачання гуманітарних вантажів на фронт, зокрема легкових автівок для евакуації поранених, обвинуватили Міністерство соціальної політки волонтери, які допомагають військовим. За їхніми заявами, в 2015 році автомобілі розмитнювали протягом тижня, а тепер на це потрібно кілька місяців. Тим часом урядовці стверджують, що працюють за інструкцією і таким чином борються із можливою контрабандою. В міністерстві вже напрацювали зміни до існуючого порядку і будуть просити уряд спростити процедуру. Звернення до прем’єр-міністра написали і волонтери. Засідання уряду заплановане на 1 березня.

Ще у грудні минулого року в Україну приїхав волонтерський мікроавтобус Mercedes. Його придбали у Нідерландах за 3,5 тисячі євро меценати Юрій Тира і Андрій Білоган. Вони купували машину спеціально для 122-го окремого батальйону. На той момент підрозділ стояв в промзоні Авдіївки і конче потребував транспорту для екстреної евакуації поранених.

Але розмитнення авто тривало три місяці. Машина була готова до відправки лише у лютому нинішнього року, але підрозділ вже відвели з передової. Директор благодійного фонду «Свята Покрова» Дмитро Білоус каже, що тепер незрозуміло, кому віддавати обладнану медичну автівку.

Два тижні поспіль комісія не засідала, тому що були новорічні свята

«Лист від військової частини був, всі документи були. Ми подали в суд з позовною заявою про те, що комісія Міністерства соціальної політики не мала достатньо причин для того, щоб машина не була визнана гуманітарною допомогою. Два тижні поспіль комісія не засідала, тому що були новорічні свята», – говорить Білоус.

В 2016 році фонд передав військовим 15 машин для медичної евакуації. Білоус каже, що деякі з автівок фонд купує за рахунок самих військових – солдати на передовій власноруч скидаються грошима, щоб мати легковий транспорт.

«Свята Покрова» – не єдина організація, яка купує автомобілі для фронту. Фонд «Ініціатива Е+» завіз у зону української воєнної операції близько 50 автівок. Там також кажуть, що раніше машини розмитнювали буквально за тиждень, а тепер тримають по кілька місяців.

Ми стикаємось постійно з ситуацією, коли наші вантажі гальмуються. І цей процес має системний характер

Координатор «Ініціативи Е+» Валентина Варава каже, що Міністерство соціальної політики розробило процедуру розмитнення гуманітарної допомоги, зокрема автотранспорту, майже півтора року тому.

«Ми стикаємось постійно з ситуацією, коли наші вантажі гальмуються. І цей процес має системний характер. Ми можемо говорити, що вже рік тривають наші паперові війни з Міністерством соціальної політики», – заявила Варава.

Через бюрократичні зволікання військові не отримали автомобілі для евакуації поранених під час запеклих боїв в Авдіївці і на Світлодарській дузі. Завозити транспорт нелегально волонтери не хочуть, стверджує голова фонду «Повертайся живим» Віталій Дейнега. Його організація подала на розмитнення 5 машин. Одну з них, евакуатор для позашляховиків «Хаммер», вартістю близько 14 тисяч євро, нещодавно розмитнили після 2 місяців очікування.

В Мінсоцполітики обіцяють спростити процедуру розмитнення

У Міністерстві соціальної політики визнають, що проблеми із термінами є, але вони й самі зацікавлені у прискоренні процесу. За словами заступника міністра соціальної політики Наталії Федорович, міністерство вже розробило зміни до процедури розмитнення. Робота над документом почалася наприкінці 2016 року, а 9 лютого його відправили до Міністерства юстиції. Відомство Павла Петренка поки не узгодило документ.

Ми зацікавлені в тому, щоб затримок не було, щоб труднощів не було

«Ми зацікавлені в тому, щоб затримок не було, щоб труднощів не було. Але ми зацікавлені так само, щоб вантажі, які ми маємо підстави вважати, що вони можуть потрапити не до конкретних отримувачів, а в «секонд-генд», щоб вони туди не йшли. На останньому засіданні комісії громадськість нам подякувала, тому сьогоднішні звинувачення трохи дивні, я не знаю, із чим вони пов’язані», – заявила Федорович. Зміни до порядку обіцяють затвердити після обговорення з громадськими організаціями.

Волонтери написали і направили відкрите звернення до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Вони вимагають від уряду встановити остаточний список документів, потрібних для розмитнення транспорту, встановити терміни розгляду документів і визначити відповідальність чиновників за затягування процесів.

Наступне засідання уряду відбудеться 1 березня, а профільної робочої групи Міністерства соціальної політики – 2 березня. Обговорення термінів і процедури там продовжиться.