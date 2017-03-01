З наметів на полігоні Дніпропетровщини воду відкачали – прокуратура

Дніпро – На полігоні в Дніпропетровській області військовослужбовці проживають у поганих умовах, б’ють на сполох волонтери. Намети затоплені водою, холод, сирість. Світлини із підтопленого наметового табору сколихнули соцмережі. Військова прокуратура організувала перевірку й відзвітувала: у тих наметах бійці наразі не проживають, їх перевели до стаціонарних казарм. В оперативному командуванні «Схід» зазначають, що вже вирішили проблему: воду відкачали, територію засипали піском.

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Підтоплені водою військові намети, холод, сирість. У таких умовах незадовго до відправлення в зону бойових дій на Донбасі живуть військовослужбовці 53-ї бригади, стверджує дніпровський волонтер Юрій Мисягін. Про все це минулого тижня він розповів на своїй сторінці у Facebook й виклав світлини з наметового містечка.

«Кажуть, в наметах повно води, спати неможливо в сирості, машина, що відкачує воду, від наметів військових не від’їжджає. Люди зараз похворіють і їх в такому стані потім відправлять на передову в зону АТО. Клас!!! У мене немає слів. Щороку одне й те саме!!!» – написав Юрій Мисягін.

Світлини із підтоплених наметів сколихнули соціальні мережі. Їхню правдивість підтвердили бійці, але на мікрофон коментувати ситуацію відмовились, посилаючись на те, що «зрушення у вирішенні проблеми є». Про далекі від комфортних умови проживання військових висловилась радник голови облдержадміністрації Тетяна Губа. На своїй сторінці у Facebook вона зазначила: «це не проживання, а знущання».

«Було б дивно в полі, під час танення снігу очікувати іншого «пейзажу»

Військова прокуратура Південного округу за дописами в соцмережах і публікаціями в ЗМІ організувала перевірку. За підсумками зазначили: інформація, «м’яко кажучи, не відповідає дійсності». Повідомили: у затоплених наметах наразі військові не проживають, їх перевели до стаціонарних казарм.

«Особовий склад розміщено в стаціонарних казармах. Взагалі було б дивно в полі, наприкінці зими, під час танення снігу очікувати іншого «пейзажу», – йдеться в офіційному повідомленні з прокуратури.

«Підтоплення польового табору повністю ліквідоване»

В оперативному командуванні «Схід» проблему з підтопленням наметового містечка військових визнають. На своїй сторінці у Facebook офіційно заявили: через підтоплення польового табору 290 військовослужбовців бригади відселили з наметів до казармених приміщень. Територію табору завчасно розчистили від снігу, однак шари промерзлого ґрунту не давали можливості повністю відвести талу воду, що прибувала з навколишніх територій.

У коментарі Радіо Свобода начальник прес-служби ОК «Схід» Євгеній Романов зауважив: наразі проблема з підтопленням вирішена, військові повернулись до табору.

«Підтоплення польового табору 53-ї бригади повністю ліквідоване – протягом 23-26 лютого з території наметового містечка було відкачано понад 600 кубометрів води. Для відновлення та удосконалення твердого покриття силами інженерної служби полігону завезено та укладено 80 тонн гравію та 800 тонн піску. Варто зазначити, що ситуація із підтопленням виникла внаслідок різкого потепління та дощу – талі води не змогли піти у ґрунт, оскільки земля досі залишаться промерзлою і не пропускає воду. Особовий склад, який опинився у підтоплених наметах, був тимчасово відселений до казармених приміщень, наразі всі бійці повернулися до польового табору. У найближчі дні бригада буде займатися відновленням та обслуговуванням бойової техніки, після чого буде залучена до виконання бойових завдань», – сказав Євгеній Романов.

У четвер у рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області ситуацію в польовому таборі, про який так багато писали в соцмережах, перевірив міністр оборони України Степан Полторак.

Радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа, яка була в складі очолюваної ним робочої групи, підтвердила: недоліки усунуті.

«Що ж до недоліків, про які ми чули, бачили фотографії з місця розташування 53-ї бригади, то вони вже усунуті. По всій території вже немає жодної зони підтоплення, ми не бачили жодного намету, де б була вода. Ми опрацювали ці питання», – зазначила в коментарі Радіо Свобода Тетяна Губа.

Контроль з боку суспільства

Експерт з військових та безпекових питань, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Григорій Перепелиця зазначає: відповідальність за умови перебування військових на полігонах несуть тилові служби. У тому, що випадок з наметами на Дніпропетровщині набув такого резонансу, він бачить швидше позитив: значить, українське суспільство долучається до контролю за ситуацією в армії.

«Якщо це полігон, то має бути забезпечення певної інфраструктури, не тільки очеплення і забезпечення безпеки при проведенні стрільб, виконання тактичних завдань, але й створені умови для відпочинку бійців, харчування, забезпечення теплом, водою. Для цього існує служба тилу, за це забезпечення відповідає Міноборони, командири з’єднань і частин, які перебувають на цьому полігоні. Торік були випадки, коли частини, які відправлялись на переформатування, кидали просто в полі, на полігоні, серед зими, без будь-якого забезпечення, і преса це піднімала, і волонтери це піднімали. Коли про це дізнався міністр, ситуація почала змінюватись... З іншого боку, добре, що у нас є контроль з боку суспільства, що воно включається. Це говорить про те, що у нас формується громадянське суспільство, що воно бере на себе цю відповідальність – за ситуацію у Збройних силах. В західних країнах це називається «цивільний контроль за Збройними силами». Так що це обнадійлива тенденція. Відтак командування відчуватиме відповідальність не тільки перед вищим керівництвом країни, а й, напевно, ще більшу, перед суспільством», – сказав Радіо Свобода Григорій Перепелиця.

Раніше, після сюжету Радіо Свобода, резонансу набула інформація про перевезення українських бійців у «теплушках» – товарних, по суті, вагонах з діркою у підлозі замість туалету. Перевезення відбуваються згідно з нормативами, затвердженими у 1953 році. Після оприлюднення цього сюжету в Міністерстві інфраструктури домовилися створити робочу групу, яка має переглянути норми перевезення залізницею військових.