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01 Березень 2017, Київ 15:55
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Немає механізму оприлюднення даних кандидатів до Верховного суду – голова ВККСУ (відео)

Немає механізму оприлюднення даних кандидатів до Верховного суду – голова ВККСУ (відео)
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У середу під стінами будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України зібралися представники громадськості з вимогою про публікацію досьє суддів, які беруть участь у конкурсі до Верховного суду. За словами активістів, щонайменше 4 місяці представники комісії не можуть опублікувати дані кандидатів до Верховного суду, додають, що таким чином приховують корупціонерів та правопорушників. У ВККС ж зазначили, що немає чіткого механізму оприлюднення в електронній версії даних документів. Навели приклад електронних декларацій.

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