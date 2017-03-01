У середу під стінами будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України зібралися представники громадськості з вимогою про публікацію досьє суддів, які беруть участь у конкурсі до Верховного суду. За словами активістів, щонайменше 4 місяці представники комісії не можуть опублікувати дані кандидатів до Верховного суду, додають, що таким чином приховують корупціонерів та правопорушників. У ВККС ж зазначили, що немає чіткого механізму оприлюднення в електронній версії даних документів. Навели приклад електронних декларацій.