У вівторок, 28 лютого, на станції «Кривий Торець», де перебувають учасники блокади, виник конфлікт. Під час зіткнень між блокадниками і протестувальниками в хід пішли бензопила і рушниця, свідчить відео, оприлюднене прес-службою поліції Донецької області. Начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook повідомив про одного постраждалого і 37 затриманих учасників конфлікту. У січні активісти, серед яких – депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами. (Відео відділу комунікації ГУНП в Донецькій області)