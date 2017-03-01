«Дочка Путіна» і можливе зникнення у Москві трьох музичних навчальних закладів

Анастасія Тищенко

У жовтні 2017 року московський район Червона Пресня може залишитися без одразу трьох музичних навчальних закладів: хорової музичної школи імені Чеснокова, дитячої музичної школи імені Блажевича і Державного училища духового мистецтва. Будівлю, де вони розташовані, планують знести і в грудні 2018 року відкрити на її місці черговий новий комплекс для спортивної школи №29 «Хамовники». Поліпшити тренувальну базу школи намагалися вже кілька директорів. Але, схоже, найбільше шансів це зробити у нинішнього директора Тетяни Бистрової, першого тренера з акробатичного рок-н-ролу Катерини Тихонової, яку низка ЗМІ називає дочкою президента Володимира Путіна.

«Хамовники» – провідна установа Росії, яка спеціалізується на акробатичному рок-н-ролі. У Москві працює щонайменше дванадцять клубів цієї школи. Прибудований спортзал і кілька кабінетів будівлі на Тригірному Валу стали їхньою частиною лише в березні 2016 року. Раніше тут була спортивна школа №28 з головним напрямком «стрибки на батуті». Одним цілим зі школою №29 вони стали в рамках програми об'єднання спортивних шкіл Москви для зменшення адміністративного апарату. Але ініціатива щодо розширення виникла задовго до цього.

«У 2012 році ми спільно зі старим директором 28-ї спортшколи прописували техзавдання на будівництво нового комплексу, яке було погоджене з Москомспорту. Після цього було навіть видано постанову уряду міста Москви про будівництво об'єкта спорту на цій території. Але потім її благополучно скасували у зв'язку з економічною кризою чи чимось таким. Як пізніше з'ясувалося, були громадські слухання з мешканцями прилеглих будинків», – розповідає тренер-викладач Олег Ємельянов.

Що насправді вплинуло тоді на скасування будівництва, сьогодні сказати точно не можна. Будівлю не знесли. Хоча, за словами Ємельянова, вона непридатна не тільки для занять спортом, а й в цілому для навчання та роботи: у 2011 році на четвертому поверсі обвалилася частина стіни. Робили оперативний ремонт. Саме після цього старий директор 28-ї спортшколи Ольга Степанова стала опрацьовувати план будівництва нового комплексу. Задум не реалізувався, і незабаром керівника змінили. У грудні 2012 року на її посаду прийшла Ольга Сбітнева – п'ятиразова чемпіонка світу з акробатичного рок-н-ролу і дружина президента Всеросійської Федерації акробатичного рок-н-ролу Росії.

Сбітнева почала приділяти більше уваги невеликому відділенню свого виду спорту, яке давно працювало на базі 28-ї школи, але тренування відбувалися в інших приміщеннях. Новий директор також зробила кілька спроб переїхати або отримати новий комплекс. Але за час її роботи це зробити не вдалося. Пізніше, в зв'язку з об'єднанням зі школою «Хамовники», її посада була скасована. І ось директору 29-ї багаторічні плани своїх попередників, схоже, реалізувати вдасться.

На початку лютого цього року на сайті держзакупівель Росії розмістили тендер на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на Тригірному Валу. Окрім трьох залів для батутів, спортивної гімнастики та акробатики, споруда матиме готель для спортсменів. Ціна лоту 505 мільйонів рублів. Це приблизно у 25 разів більше за середнє щорічне фінансування кожної з музичних шкіл у будівлі на Тригірному Валу. І якщо деякі співробітники спортивної школи в курсі можливих змін, то керівники музичних шкіл дізнаються про те, що відбувається, тільки зі ЗМІ. Ніяких офіційних заяв ні від департаменту культури Москви, ні від департаменту будівництва, а тим більше від сусідів-спортсменів їм не надходило.

«Ми в такому стані облоги вже 20 років перебуваємо. Якщо зараз нова хвиля піднімається щодо цього, нас ніхто не повідомляв ні про що», – коментує директор хорової музичної школи імені Чеснокова Анна Ведрова.

Згідно з документами, з музичними школами укладено договір безоплатного користування, який закінчується у червні 2017 року. Поки що життя навчальних закладів триває у звичайному режимі: проводять заняття, набір на новий навчальний рік. Спортивна школа ж, за словами співробітників, займає приміщення на праві власності, адже будівля належить до майна департаменту спорту та туризму. І її співробітники знають про можливий переїзд. Виходить, що про своїх подбали, попередили, ще, можливо, і нову будівлю побудують. А ось сусідам нічого не говорять. Договір з ними можуть не продовжити, і тоді понад тисяча вихованців музичних училищ, які записалися на новий навчальний рік, замість шкіл побачать майданчик для будівництва.

В цілому складно сказати, що школа «Хамовники» страждає від нестачі тренувальних площ. Незабаром буде побудований Центр акробатичного рок-н-ролу «Жайворонки» в Одинцовському районі Підмосков'я площею понад 9 гектарів. На збори сюди зможуть приїжджати спортсмени з усіх секцій школи. Вартість проекту майже 2 мільярди рублів. Комплекс буде розрахований на перебування понад 300 осіб. Крім спортивної бази, план споруди включає в себе 25-метровий басейн, гуртожиток і вертолітний майданчик.

Але і тут «Хамовники» не можуть побудуватися, не створивши неприємностей для інших. На місці майбутнього комплексу раніше розташовувався дитячий центр «Істра», який з 2000 року брав дітей з групи соціального ризику. Згідно з державним актом від 2 квітня 1993 року, земля, де був дитячий центр, була надана йому на праві постійного (безстрокового) користування.

З травня 2012 року до установи почали часто приїжджати з перевірками фінансово-господарської діяльності. Співробітники написали листа повноважному представнику президента Росії в центральному федеральному окрузі Олександру Беглову. На їхню думку, відбувалося захоплення території. В результаті влітку 2016 року боротьба табору за виживання закінчилася поразкою. І в липні 2016 року оголосили підсумки конкурсу на будівництво нового комплексу «Жайворонки». Тендер виграла компанія «Магнум», яка часто береться за будівництво спортивних об'єктів.

Замовником обох комплексів для школи «Хамовники» виступає «Казенное предприятие «Большая спортивная арена «Лужники». На запитання, чому так, «Лужники» відповідають, що вони всього лише виконують доручення департаменту будівництва.

У департаменті будівництва на запит Російської редакції Радіо Свобода відповіли, що «будівництво об'єкта передбачене постановою уряду Москви від 11.10.2016 №665-ПП «Про адресну інвестиційну програму міста Москви на 2016-2019». Держзамовником є сам департамент будівництва, джерело фінансування – бюджет міста Москви.

«КП» БСА «Лужники», створене за розпорядженням уряду в серпні 2013 року в цілях забезпечення організації проектування і будівництва міських спортивних об'єктів, є підвідомчою організацією департаменту будівництва міста Москви», – повідомили у відомстві.

Керівництво школи «Хамовники» в цілому вважає, що воно до цієї історії непричетне: замовники ж – не вони, тоді і питань до них не повинно бути.

«У документах просто зазначено, для кого це будується, але не факт, що, коли побудують, це буде комусь віддане на баланс. У нас ніякої документації щодо цього немає, і я не можу нічого коментувати. Ми – не замовники», – говорить Радіо Свобода заступник директора з загальних питань Георгій Бірюков.

У об'єктів, до речі, один куратор – заступник голови департаменту спорту та туризму Роман Золотов. Як пише російська Meduza, він – син колишнього охоронця Володимира Путіна, а нині очільника Росгвардії Віктора Золотова. Свою посаду Золотов-молодший обіймає з лютого 2016 року. Тобто приблизно відтоді, як почали розробляти план побудови підмосковного спортивного комплексу «Жайворонки».

Спортшкола «Хамовники», судячи з їхніх коментарів, брати участь в будівництві нового центру рок-н-ролу не буде. Адже вона – не замовник. Але сумнівно, що в Центрі акробатичного рок-н-ролу «Жайворонки» або в новому спортивному комплексі на Тригірному Валу будуть лунати голоси хористів і звуки класичної музики.

Матеріал повністю – на сайті Російської редакції Радіо Свобода