У Мінську обговорили блокаду окупованих районів Донбасу та «паспорти» угруповань «ДНР» і «ЛНР»

Першого березня у Мінську відбувся черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони, зокрема, домовилися припинити всі обстріли у напрямку Донецької фільтрувальної станції, підтримали ініціативу цілодобового відеоспостереження за нею, а на 7 березня запланували відведення сил у Станиці Луганській. Також обговорювали визнання Росією так званих «документів», виданих на окупованих територіях, і «націоналізацію» бойовиками українських підприємств, які залишилися на неконтрольованій Україною території.

Підгрупа з питань безпеки 1 березня обговорювала роботу Донецької фільтрувальної станції. На пропозицію ОБСЄ у Мінську домовилися зупинити усі обстріли та наступи на цю станцію, а також провести розмінування її околиць і доріг, та представити гарантії безпеки для робітників станції й ремонтних бригад. Про це за підсумками переговорів у Мінську повідомив спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Сайдік: «Чому така увага до цієї станції? Тому що це дійсно життєво важливий об’єкт для усієї Донецької області».

Станція зупинила роботу 24 лютого через пошкодження хлоропроводу, вона забезпечує питною водою понад 600 тисяч жителів Авдіївки, Ясинуватої та Донецька.

Крім того, у Мінську підтримали ініціативу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про забезпечення цілодобового відеоспостереження за Донецькою фільтрувальною станцією. Про це за підсумками зустрічі повідомила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Це необхідно для забезпечення безпеки роботи станції, яка розташована на підконтрольній Україні території, а також відновлення її роботи в повному обсязі», – зазначила вона.

Раніше угруповання «ДНР» заявило про готовність гарантувати «режим тиші» біля фільтрувальної станції, якщо такі самі гарантії надасть українська сторона.

Українські військові, однак, наголошують, що впродовж останніх 6 днів чекають на припинення обстрілів із боку бойовиків у цій місцевості, і наполягають, що це угруповання «ДНР» блокує роботи з відновлення станції.

На 7 березня заплановано відведення сил у Станиці Луганській

Тристороння контактна група у Мінську також досягла домовленостей про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської. Як повідомив Мартін Сайдік, сторони спробують розвести сили 7 березня.

Станиця Луганська – одна із трьох зон безпеки на лінії зіткнення, про які домовилися ще у вересні минулого року, але досі не реалізували.

Блокада ОРДЛО та «націоналізація» бойовиками українських підприємств

Тема блокади залізничних шляхів на окуповану територію та кроків у відповідь з боку ОРДЛО – «націоналізація» українських підприємств, які працюють на окупованих територіях під українською юрисдикцією – була головною на засіданні економічної підгрупи. Посол Сайдік не зміг навести якихось подробиць цієї дискусії, лише сказав, що сьогодні «перший день цих заходів у відповідь» угруповань «ДНР» та «ЛНР», і треба чекати, який буде розвиток. Сам він висловив сподівання, що невдовзі відновиться вільне транспортне сполучення через лінію зіткнення.

Представник угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що українська сторона начебто поставилася з розумінням до їхніх спроб «націоналізації»: «Ми вдоволені стриманою позицією зі сторони України стосовно змушених для нас кроків щодо запровадження «зовнішніх тимчасових адміністрацій» на підприємствах української юрисдикції на «нашій» території».

Україна ж у Мінську заявила про те, що ультиматуми ОРДЛО щодо «націоналізації» підприємств, які працюють в українському юридичному полі, а також визнання російського рубля єдиною грошовою одиницею на території ОРДЛО вкрай негативно впливають на виконання Мінських угод.

«Будь-які дії щодо «націоналізації» підприємств суперечать статті 1 Протоколу I до Європейської конвенції про захист прав людини 1950 року», – зазначила Оліфер.

1 березня угруповання «ДНР» заявило про запровадження «зовнішнього управління» на підприємствах української юрисдикції, які працюють на підконтрольній йому території.

Напередодні бойовики з угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що якщо до 1 березня 2017 року не припиниться блокада активістами торгівлі з непідконтрольною територією, то «на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в «ДНР» і «ЛНР», запровадять зовнішнє управління».

«Паспорти» бойовиків

У політичній підгрупі було головним питанням визнання Росією так званих «паспортів» та інших «документів» угруповань «ДНР» і «ЛНР», які визнані в Україні терористичними.

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав деякі з «документів», виданих на територіях, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР».

За словами речниці представника Києва на переговорах у Мінську Дарки Оліфер, Україна «жорстко ставила питання про те, що рішення Росії про визнання «паспортів» й інших «документів», виданих в ОРДЛО, суперечить Мінським угодам».

Українська сторона на переговорах у Мінську 1 березня висловила надію на те, що процеси, пов’язані з визнанням Росією «документів», виданих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», а також «націоналізація» бойовиками українських підприємств не матимуть незворотний характер.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську має відбутися 15 березня.