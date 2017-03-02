Радіо Свобода Daily: «націоналізацію» організували для Курченка?

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«Націоналізація» для Курченка?

Служба безпеки України повідомила про перехоплення телефонної розмови лідера угруповання «ДНР» Олександра Захарченка, під час якої той начебто повідомляє, що українські підприємства на підконтрольній бойовикам території, на яких від 1 березня запроваджено «зовнішнє управління», перейдуть під контроль бізнесмена Сергія Курченка, який втік до Росії. Фрагмент розмови оприлюднено на сайті СБУ.

Чаус у Молдові

А от у Генпрокуратурі повідомили про затримання судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса в Молдові. Детективи Національного антикорупційного бюро вже готують документи для екстрадиції Чауса. Втім, остаточне рішення ухвалюватиме суд Молдови, додають у НАБУ.

Друга людина в Одеській області

Генерал-майор поліції у відставці виграв конкурс на посаду першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. Згідно з законом України, Олександр Терещук мав бути люстрований, але президент скасував для нього заборону обіймати державні посади. Проте вже за півроку Терещука звільнили з лав Міністерства внутрішніх справ. «Нічого особистого, тільки принципи», – зазначив тоді міністр Арсен Аваков. ЗМІ повідомляли, що від Терещука позбавились через конфлікти з тодішньою головою Національної поліції Хатією Деканоїдзе. В Одесі ж тим часом обіцяють вуличні акції протесту на кшталт тих, якими зустріли в минулому році призначення прокурора Миколи Стоянова.

Дорога електрика

А зараз трішки цифр, адже наступна новина про тарифи. В Україні з 1 березня зросли тарифи на електроенергію – із 1 гривні 29 копійок до 1 гривні 68 копійок за кіловат, таким чином, доведеться платити більше на 26%. Це вже п'ятий і, як стверджують представники влади, останній етап подорожчання електрики. Для жителів міст і сіл, включно із тими, хто має електричні плити, тариф на спожиту до 100 кіловат-годин на місяць електрику становить 90 копійок, понад 100 кіловат-годин на місяць – 1 гривню 68 копійок. Окремі тарифи встановлені для тих, хто має електричне опалення будинків. Ця категорія споживачів платитиме по 90 копійок за обсяг до 3 тисяч кіловат-годин на місяць, а понад цю позначку тариф буде, як і в більшості споживачів, – 1 гривня 68 копійок за кіловат.

Флешмоб у Європарламенті

Флешмоб за участю європейських депутатів від різних держав та представників українських організацій і спільноти українців у Бельгії відбувся в Європейському парламенті перед відкриттям пленарної сесії у Брюсселі. Завдання цього заходу полягало в тому, щоб привернути увагу до війни в Україні, а найголовніше – не допустити того, чого прагне Росія: забуття Майдану й полеглих українців за свободу своєї держави та за європейські цінності, кажуть євродепутати.

Засуджений бразилець із угруповання «ДНР»

Бразилець Рафаель Маркес Лусваргі став першим іноземцем не з Росії, засудженим українською владою за участь у війні на Донбасі. Печерський суд Києва присудив йому 13 років в’язниці з конфіскацією майна. Пробувши на Донбасі рік, він повернувся з окопів додому, щоб «бути із сім'єю». СБУ в результаті спецоперації виманила його назад до України, щоб віддати під суд. В ексклюзивному інтерв’ю журналістам проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» колишній бойовик, а тепер арештант Лусваргі, розповів, навіщо він приїхав на чужу війну, чи шкодує він, що воював проти українців, та про те, що серед бойовиків є «фашисти».

O.Torvald проти стереотипів «Євробачення»

Не в офіційному конференц-залі, а в камерному барі в центрі Києва зібрав прес-конференцію гурт O.Torvald, який виграв національний відбір та представлятиме Україну на «Євробаченні-2017». Саме у підвалі вже неіснуючого закладу «44» музиканти грали свої перші концерти. Соліст Женя Галич та інші дотичні до пісенного конкурсу люди розповіли про українські амбіції щодо організації травневого «Євробачення», та як перемозі тата зраділа маленька дочка вокаліста.

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