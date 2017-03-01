Міністри закордонних справ України, Великої Британії та Польщі обговорили в Києві способи тиску на Росію, щоб та виконувала взяті на себе зобов’язання. Керівник британського МЗС Боріс Джонсон запевнив, що у Вашингтоні починають розуміти наміри та дії Росії, тому «полюбовної трансатлантичної угоди», яка би зашкодила інтересам України, не буде. Міністри також припустили можливість розширити формат мирних переговорів про врегулювання конфлікту на Донбасі, однак нової формули ще не узгодили.