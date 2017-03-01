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02 Березень 2017, Київ 00:53
Суспільство

Мои лебеди защищают планету своими крыльями – победитель выставки «Образ мира»

Цветы лучше пуль

Цветы лучше пуль

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Цветы лучше пуль. В Киеве открылась выставка «Образ мира». Молодые люди до 25 лет представили свои работы: графику, живопись, cкульптуры и видеоролики, отобразившие их видение мирной жизни. В экспозиции приняло участие 160 работ из 21 региона Украины.

Яркие, насыщенные, наполненные жизнью – так можно охарактеризовать работы, представленные на художественной выставке «Образ мира», говорит организатор выставки, председатель общественной организации «Институт мира» Максим Ленко. Выставка призвана популяризовать миротворческие идеи и привлечь к конфликту на востоке Украины.

Посетитель выставки

Посетитель выставки

«Чтобы поддержать творческую молодежь, мы задумали этот конкурс. Предложили молодым людям воспроизвести, как они видят свой образ мира. Мы намеренно не ограничивали молодёжь в выборе жанра», – рассказал Ленко.

Участники выставки – это будущее Украины, говорит Елена Балашова, президент международного благотворительного фонда «Інше життя». Ведь благодаря их работам становится видно, что молодёжь дорожит миром.

Победители конкурса «Образ мира»

Победители конкурса «Образ мира»

«Когда я была маленькой, бабушка всегда говорила, что главное, чтобы не было войны. Тогда это казалось чем-то нереальным. Я никогда подумать не могла, что слова бабушки станут настолько актуальны для всех живущих в Украине», – говорит Балашова.

Илья Тимчишин

Илья Тимчишин

Победитель в номинации до 18 лет Илья Тимчишин из Запорожья, работу «Над землей летели лебеди», посвятил своей бабушке. А название для картины юноша позаимствовал у любимой бабушкиной песни. «Мне кажется, что лебеди самые добрые и умные существа на нашей планете. Мои лебеди защищают планету своими крыльями», – говорит Илья Тимчишин.

Работа Ильи Тимчишина «Над землёй летели лебеди»

Работа Ильи Тимчишина «Над землёй летели лебеди»

Василина Аманс надеялась хотя бы третье место, и победа в конкурсе оказалась для девушки неожиданностью. На картине Василины стихотворные строки складываются образ голубя. «Голубь – это классический образ мира, но мне хотелось передать его необычно. Показать свои чувства. Я читала стих Надежды Красоткиной, он мне настолько понравился, что я решила его взять за основу», – рассказала Василина.

Глубь мира

Глубь мира

На выставке были представлены графика, живопись, скульптура и видеоролики. Пока нет победителя только в номинации «Приз зрительских симпатий», его имя определят по итогам голосования посетителей и объявят 14 марта 2017 года.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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