Цветы лучше пуль. В Киеве открылась выставка «Образ мира». Молодые люди до 25 лет представили свои работы: графику, живопись, cкульптуры и видеоролики, отобразившие их видение мирной жизни. В экспозиции приняло участие 160 работ из 21 региона Украины.

Яркие, насыщенные, наполненные жизнью – так можно охарактеризовать работы, представленные на художественной выставке «Образ мира», говорит организатор выставки, председатель общественной организации «Институт мира» Максим Ленко. Выставка призвана популяризовать миротворческие идеи и привлечь к конфликту на востоке Украины.

«Чтобы поддержать творческую молодежь, мы задумали этот конкурс. Предложили молодым людям воспроизвести, как они видят свой образ мира. Мы намеренно не ограничивали молодёжь в выборе жанра», – рассказал Ленко.

Участники выставки – это будущее Украины, говорит Елена Балашова, президент международного благотворительного фонда «Інше життя». Ведь благодаря их работам становится видно, что молодёжь дорожит миром.

«Когда я была маленькой, бабушка всегда говорила, что главное, чтобы не было войны. Тогда это казалось чем-то нереальным. Я никогда подумать не могла, что слова бабушки станут настолько актуальны для всех живущих в Украине», – говорит Балашова.

Победитель в номинации до 18 лет Илья Тимчишин из Запорожья, работу «Над землей летели лебеди», посвятил своей бабушке. А название для картины юноша позаимствовал у любимой бабушкиной песни. «Мне кажется, что лебеди самые добрые и умные существа на нашей планете. Мои лебеди защищают планету своими крыльями», – говорит Илья Тимчишин.

Василина Аманс надеялась хотя бы третье место, и победа в конкурсе оказалась для девушки неожиданностью. На картине Василины стихотворные строки складываются образ голубя. «Голубь – это классический образ мира, но мне хотелось передать его необычно. Показать свои чувства. Я читала стих Надежды Красоткиной, он мне настолько понравился, что я решила его взять за основу», – рассказала Василина.

На выставке были представлены графика, живопись, скульптура и видеоролики. Пока нет победителя только в номинации «Приз зрительских симпатий», его имя определят по итогам голосования посетителей и объявят 14 марта 2017 года.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)