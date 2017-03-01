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02 Березень 2017, Київ 00:52
Суспільство

Массовое отравление детей в Донецкой области

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Более полуcотни детей отравились в Бахмуте. Наиболее вероятная причина, по словам медиков, обеды в школьной столовой. Сейчас учебное заведение закрыто, эпидемиологи проводят дезинфекцию. В полиции говорят, что когда виновного в массовом отравлении детей найдут, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Первые отравившиеся начали поступать в детскую больницу Бахмута в понедельник вечером. А 1 марта за помощью обратились еще четверо детей. Всего признаки пищевого отравления зафиксировали у более чем полусотни человек, 17 госпитализировали.

Елена Миронова

Елена Миронова

Выясняем причины, устанавливаем диагноз
Елена Миронова

«За медицинской помощью обратилось 52 человека. 51 ребенок и один взрослый. Сейчас работает комиссия областного департамента охраны здоровья. Выясняем причины, устанавливаем диагноз», – говорит начальник управления здравоохранения Бахмутского горсовета Елена Миронова.

Состояние всех пострадавших не вызывает опасений у врачей. Вероятнее всего, говорят медики, дети отравились в школьной столовой. Сегодня здесь проводят дезинфекцию, учебное заведение закрыто до выяснения причин массового отравления.

Учебный процесс сегодня приостановлен
Виктория Просяник

«Учебный процесс сегодня приостановлен до выяснения причин этого случая. Дети находятся дома с родителями. О причинах можно говорить только тогда, когда мы получим результаты анализов», – рассказывает директор Бахмутской школы №5 Виктория Просяник.

Чиновники говорят, что продукты в школу поставляло одно из местных предприятий. Правда, за десять лет работы с ним не было никаких проблем. В других учебных заведениях, куда также возит продукты эта фирма, никто на еду не жаловался.

Они работают более 10 лет с нами. Это надежные поставщики
Мария Рубцова

«Они работают более 10 лет с нами. Это надежные поставщики. Они нас еще ни разу не подводили», – уверяет начальник Бахмутского управления образования Марина Рубцова.

Сейчас расследованием этого дела занимаются полиция и прокуратура. Правоохранители говорят, что виновному в массовом отравлении детей грозит до трех лет тюрьмы, а чиновникам еще и увольнение с запретом занимать руководящие должности.

«Следователь при участии прокуроров провел осмотр места происшествия: школу, столовую. Изъяты документы по поставкам продуктов питания. Назначены соответствующие экспертизы для установления причин пищевого отравления и всех обстоятельств», – говорит руководитель местной прокуратуры Антон Баранов.

Эпидемиологи уже взяли первые пробы. Результаты анализов будут через три дня. Тогда и станет понятно, чем именно отравились дети.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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