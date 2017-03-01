Более полуcотни детей отравились в Бахмуте. Наиболее вероятная причина, по словам медиков, – обеды в школьной столовой. Сейчас учебное заведение закрыто, эпидемиологи проводят дезинфекцию. В полиции говорят, что когда виновного в массовом отравлении детей найдут, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Первые отравившиеся начали поступать в детскую больницу Бахмута в понедельник вечером. А 1 марта за помощью обратились еще четверо детей. Всего признаки пищевого отравления зафиксировали у более чем полусотни человек, 17 госпитализировали.

Выясняем причины, устанавливаем диагноз

«За медицинской помощью обратилось 52 человека. 51 ребенок и один взрослый. Сейчас работает комиссия областного департамента охраны здоровья. Выясняем причины, устанавливаем диагноз», – говорит начальник управления здравоохранения Бахмутского горсовета Елена Миронова.

Состояние всех пострадавших не вызывает опасений у врачей. Вероятнее всего, говорят медики, дети отравились в школьной столовой. Сегодня здесь проводят дезинфекцию, учебное заведение закрыто до выяснения причин массового отравления.

Учебный процесс сегодня приостановлен

«Учебный процесс сегодня приостановлен до выяснения причин этого случая. Дети находятся дома с родителями. О причинах можно говорить только тогда, когда мы получим результаты анализов», – рассказывает директор Бахмутской школы №5 Виктория Просяник.

Чиновники говорят, что продукты в школу поставляло одно из местных предприятий. Правда, за десять лет работы с ним не было никаких проблем. В других учебных заведениях, куда также возит продукты эта фирма, никто на еду не жаловался.

Они работают более 10 лет с нами. Это надежные поставщики

«Они работают более 10 лет с нами. Это надежные поставщики. Они нас еще ни разу не подводили», – уверяет начальник Бахмутского управления образования Марина Рубцова.

Сейчас расследованием этого дела занимаются полиция и прокуратура. Правоохранители говорят, что виновному в массовом отравлении детей грозит до трех лет тюрьмы, а чиновникам еще и увольнение с запретом занимать руководящие должности.

«Следователь при участии прокуроров провел осмотр места происшествия: школу, столовую. Изъяты документы по поставкам продуктов питания. Назначены соответствующие экспертизы для установления причин пищевого отравления и всех обстоятельств», – говорит руководитель местной прокуратуры Антон Баранов.

Эпидемиологи уже взяли первые пробы. Результаты анализов будут через три дня. Тогда и станет понятно, чем именно отравились дети.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)