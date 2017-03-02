Фірташ завжди був агентом впливу Росії (огляд преси)

За часів Віктора Януковича бізнес-імперія Дмитра Фірташа виросла удвічі, а його капітали дали фантастичний приріст у 540 відсотків, переконує дописувач тижневика «Країна». Він стверджує, що Фірташу давали знижки на російський газ в обмін на отримання ним контролю за стратегічними секторами української економіки. Автор статті вважає, що Фірташ та інші представники газового лобі швидко налагодили контакти з лідерами Помаранчевої революції та Євромайдану – в грудні 2004-го і в січні-березні 2014 року. Революції можуть перемагати, але корупційні газові схеми лишаються тими ж, а франшизи просто отримують нових власників, переконує дописувач тижневика у матеріалі «Фірташ завжди був агентом впливу Росії».

Історія останніх українських революцій – це історія змов на тлі громадського обурення, переконує також експерт газети «Україна молода». Він вважає, що протягом 25 років незалежності в Україні існують паралельні процеси: щире, але несистемне громадське обурення, яке потім згасає і перетворюється на апатичні до виборів настрої; змови олігархів, які так чи інакше зав’язані під гарантії Росії і виливаються у невигідні для України угоди; формування на цьому тлі п’ятої колони Кремля. Саме тому українські «революції» ходять по колу і часто стають елементом руйнації, а не державотворення, переконує газета у статті «Три невикористаних шанси».

В цьому ж числі «Україна молода» розмірковує – чи відбудеться відставка голови Нацбанку Валерії Гонтаревої і якими можуть бути наслідки? Видання зауважує, що все впирається в кандидатуру наступника. А його знайти непросто, оскільки він має відповідати передусім трьом критеріям: задовольнити спостерігачів із МВФ, мати шанс бути затвердженим парламентом і водночас бути людиною президента. А це в українському політикумі – практично несумісні речі. Газета зазначає, що водночас із відставкою Гонтаревої може відбутися різке падіння курсу гривні, бо держава контролює практично весь фінансовий ринок і може впливати на будь-які процеси в ручному режимі. Зважаючи, що грошей надруковано багато, відставка Гонтаревої – непоганий привід, щоб виправдати вкидання їх у ринок. Заголовок статті – «Гривню шкода...»

Програма мирної реінтеграції Абхазії, розпочата владою Грузії за підтримки ЄС та НАТО, триває вже сьомий рік, нагадує газета «День». Видання переконує, що західні дипломати активно просувають в Україні «тбілісько-сухумський» кейс як дієвий та успішний. Тому не дивно, що офіційні документи українського уряду щодо деокупації «непідконтрольних територій» базуються саме на ідеології та підходах, які містяться в грузинських розробках. Про те, як насправді йдуть справи з реалізацією мирного плану у Тбілісі, дізнавалися журналісти газети «День».