У Німеччині висловили сумнів у потребі збільшення витрат на оборону до 2% від ВВП

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель висловив сумнів у тому, що його країна потребує збільшення оборонних витрат до рівня 2% від валового внутрішнього продукту. Про це він заявив, перебуваючи з візитом у Естонії 1 березня.

«Німеччина потребує робити більше, безсумнівно», – визнав Зіґмар Ґабріель, але водночас вказав, що «абсолютно нереально очікувати від Німеччини, що ми додамо 30 мільярдів євро до витрат на оборону впродовж наступних восьми років». Ґабріель наголосив, що навряд чи сусіди Німеччини хотіли б бачити таку німецьку «військову перевагу в Європі».

Німеччина, за словами міністра, поставила перед собою більш скромну мету збільшення витрат на 2 мільярди євро в цьому році, з метою досягнення рівня понад 39 мільярдів євро до 2020 року. Нині Німеччина витрачає на оборону близько 1,2% від ВВП.

У вівторок, 28 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, виступаючи в Конгресі, що США далі очікують від своїх партнерів у НАТО й інших союзників, що ті «будуть відігравати безпосередню й істотну роль і у стратегічних, і у військових операціях, і самі оплачувати справедливу частку коштів на це».

За його словами, «вони вже почали робити саме це».

Трамп іще під час передвиборчої кампанії виступав із заявами, що в разі його обрання США будуть підтримувати тільки тих союзників, які самі вкладають достатньо коштів у безпеку. Такі заяви викликали припущення, що він ставить під сумнів центральне положення договору НАТО, що напад на одного члена розглядатиметься як напад на всіх. Це стурбувало багатьох членів оборонного союзу. Після обрання Трамп дещо пом’якшив риторику, але продовжив вимагати від союзників збільшення оборонних витрат. Деякі з них уже заявили, що йдуть на такий крок.