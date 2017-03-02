Як Військово-морський ліцей із Севастополя обживається на новому місці

Три роки тому з анексованого Росією Криму на материкову частину України перебазувалися ліцеїсти і викладачі Військово-морського ліцею Севастополя. Український навчальний заклад, який працював упродовж п’яти років, вимушено змінив прописку на одеську. Не зрадили Україні дві третини викладачів. Решта наразі вчать у Севастополі курсантів навчального закладу ВМФ Росії. В Одесі викладачам і ліцеїстам довелося починати все з нуля, зокрема шукати приміщення. Але зараз Військово-морський ліцей тут функціонує. Шестеро викладачів воювали на Донбасі, більшість ліцеїстів є дітьми учасників бойових дій, вихідцями з родин переселенців, чимало серед них сиріт.

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Зараз близько 150-ти ліцеїстів Військово-морського ліцею розташовуються на двох поверхах будівлі в колишньому військовому містечку на одеському Фонтані. Тут живуть і вчаться. Третій поверх залишається за одним з факультетів сухопутного вишу – Військової академії.

Ліцеїсти – хлопці 15-16 років: діти учасників бойових дій на Донбасі, з багатодітних сімей, із родин переселенців, чимало серед них і сиріт.

«Оскільки я заступник начальника з навчальної роботи, – каже капітан 2-го рангу Сергій Плехун, який в севастопольському ліцеї був старшим офіцером-вихователем, – моє завдання навчити ліцеїста згідно зі стандартами загальної середньої освіти, щоб він отримав у мене атестат з середнім балом 10 і більше (сміється). Звичайно, все це неможливо без всього того, що ми називаємо свідомим громадянином, патріотом держави. Це все в нас іде паралельно».

Підконтрольна Росії адміністрація не дозволила взяти навіть навчальні посібники

Як і три роки тому, коли навчальний заклад тільки-но було передислоковано до Одеси, чимало допомагають волонтери й меценати. Нещодавно для господарських потреб ліцею подарували автомобіль, облаштували лінгафонний кабінет, забезпечили підручниками. Все стане в нагоді – бо все, що ліцей мав до анексії, залишилося в Криму. Підконтрольна Росії адміністрація не дозволила взяти навіть навчальні посібники, розповідає викладачка хімії та біології Ганна Закликовська. Разом з чоловіком-військовим вона, цивільна, Крим залишила відразу ж.

«Загальні збори були, – згадує вона події трирічної давнини. – І для дітей, і для батьків, і для працівників ліцею. Прийшов військовий, тому що ми відносимось до військової частини, сказав, що ніхто вас звідси гнати не буде, хто хоче – пишіть заяву, звільняєтесь звідти, ми вас приймаємо знову, і ви залишаєтесь працювати».

З окупованого Криму вийшли дванадцять із 15 працівників ліцею (решта співробітників – цивільні особи). Шестеро є учасниками бойових дій на сході України, – каже начальник навчального закладу, капітан 1-го рангу Віктор Шмигановський. На момент анексії він ніс службу на південній військово-морській базі поблизу Євпаторії. Каже, питання – залишатися чи виходити з Криму – для себе не розглядав. Загалом, за його словами, залишили домівки у Севастополі, але не зрадили державі, 75% викладачів ліцею.

Для ліцеїстів і офіцерів кожен ранок розпочинається з підйому прапорів – державного і військово-морських сил, та виконання гімну. Звучання суднового дзвону – ринди – є сигналом до початку занять.

Вони не будуть сумніватись – виконувати присягу чи ні, все за присягою, – впевнений в своїх ліцеїстах начальник навчального закладу.