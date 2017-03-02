Кримські в'язні: напередодні передачі Україні

Першу групу кримських ув'язнених, засуджених українськими судами до анексії півострова, планують передати Україні 3 березня. Український Мін'юст очікує, що етапують 12 осіб, які відбували покарання на півострові або на території сусідньої Росії.

Про передачу Україні двох десятків ув'язнених, які відбували покарання в анексованому Криму, російський і український омбудсмени домовилися ще влітку 2016 року. За цей час у деяких претендентів на етапування вже закінчився термін ув'язнення.

«Ми узгодили з ФСВП Росії дату передачі 12 громадян України, які відбували покарання в Криму і були незаконно переміщені з тимчасово окупованої території Криму до Росії. Відразу уточнюю, що це не політв'язні. Це люди, які були засуджені українськими судами, але вони всі громадяни України і мають право повернутися на територію України», ‒ написав заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов у Фейсбуці.

«Ні «так», ні «ні»

Після цього співробітники офісу українського омбудсмена в соцмережах розкритикували заступника міністра юстиції за те, що той передчасно повідомив про передачу кримських ув'язнених ‒ нібито це може зірвати домовленості.

У той же час уповноважений з прав людини Росії Тетяна Москалькова поки не підтвердила факт передачі ув'язнених.

Ми дуже прагнемо до виконання домовленостей, але дату я не підтверджую

«Ми дуже прагнемо до виконання домовленостей, але дату, названу Лутковською, я не підтверджую, тому що я поки не можу сказати, яке ухвалене остаточне рішення щодо термінів і механізмів з боку органів державної влади», ‒ наголосила вона.

Тобто поки невідомо, чи передадуть ув'язнених 3 березня. Заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов відмовився коментувати нову заяву російського омбудсмена.

«Після 3 числа я готовий з вами говорити», ‒ єдине, що він сказав з цього питання кореспонденту Крим.Реалії.

Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини також утримався від офіційних коментарів з приводу їхніх переговорів з російською стороною.

«Власне кажучи, коментувати нічого. Не підтверджується ні «так», ні «ні». Поки чекаємо. Як тільки щось буде, я скажу. Поки є інформація замміністра юстиції, але, власне кажучи, з етичних міркувань я намагаюся її не коментувати», ‒ сказав представник українського уповноваженого Михайло Чаплига.

За інформацією Крим.Реалії, ув'язнені, які претендують на етапування до українських колоній, зараз перебувають в СІЗО Бєлгорода ‒ поруч з україно-російським кордоном. Всі вони є громадянами України і до арешту проживали на материковій частині країни.

Тисячі претендентів

Українські правозахисні організації вітають початок переговорів з приводу передачі ув'язнених з Криму, але говорять, що людей, яких потрібно перевезти в українські колонії, набагато більше від 12. За інформацією Регіонального центру прав людини, після березня 2014 року з анексованого півострова на територію Росії вивезли не менше ніж 2200 ув'язнених.

«Серед них були ті, у кого є вироки українських судів, які набули чинності. Є такі, щодо яких були перші українські судові рішення, а наступні ‒ вже тих судів, які були створені Росією на території Криму. І є такі, щодо яких кримінальне провадження було розпочате вже після анексії Криму», ‒ сказав в коментарі для Крим.Реалії експерт Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський.

За його словами, ще близько трьох тисяч осіб перебувають у місцях несвободи в Криму ‒ двох виправних колоніях і СІЗО Сімферополя. Правозахисник наголошує, що у більшості з них є українське громадянство, незалежно від того, отримали вони російські паспорти чи ні. І, відповідно, вони мають право відбувати покарання на території, підконтрольній офіційному Києву.

«Загальну кількість людей (які можуть претендувати на відбування покарання в Україні ‒ ред.) встановити складно, тому що частина людей вже звільнилися. Хтось повернувся на територію України, хтось повернувся до Криму з території Російської Федерації. Хтось залишився на території Росії», ‒ пояснив правозахисник.

За словами Мартиновського, також складно визначити, скільки ув'язнених, які опинилися в Криму або в сусідній Росії, хочуть відбувати покарання на території материкової України. Це пов'язано з тим, що деякі засуджені звертаються з цього приводу до російської влади, хтось ‒ до української, але правозахисникам про ці випадки не повідомляють. Деякі українці, які відбувають покарання в Росії і в Криму, навіть не знають, що у них є таке право. А частина в'язнів, як стверджує правозахисник, знають про таку можливість, але мовчать і вичікують, тому що бояться переслідувань з боку адміністрації колоній.

У поіменному списку, який веде Регіональний центр прав людини, ‒ близько 150 осіб, які бажають відбувати відбувати покарання на материковій Україні.

Чотири смерті

За словами правозахисника Романа Мартиновського, ув'язнені в Криму або Росії з різних причин хочуть відбувати покарання в українських колоніях. Хто ‒ через політичні переконання, а хтось ‒ бо умови в українських містах несвободи кращі, ніж в російських. Правозахисник стверджує, що його колеги отримують багато скарг на медичне обслуговування в колоніях Криму та сусідньої Росії. За його словами, за минулі три роки через несвоєчасно надану допомогу там померли четверо українських в'язнів.

Один випадок смерті ‒ у СІЗО Сімферополя. Там взагалі кричущий випадок

«Два випадки смерті зафіксували у виправній колонії №1 в Адигеї. Один випадок смерті ‒ у СІЗО Сімферополя. Там взагалі кричущий випадок, коли чотири місяці родичі, сам ув'язнений і адвокат ставили питання про те, що потрібно лікувати і змінити запобіжний захід, але суди не реагували. І четвертий випадок зафіксований в одній з колоній Сиктивкара, де помер громадянин України теж від ненадання медичної допомоги», ‒ сказав Мартиновський.

За інформацією правозахисника, українські в'язні, що залишилися в Криму або були етаповані до Росії, скаржаться також на погані умови утримання і відсутність можливості бачитися з родичами.

Роман Мартиновський каже, що питання передачі кримських ув'язнених на територію, підконтрольну Україні, знаходиться в глухому куті через низку причин. За його словами, Росія переглянула в своїх судах вироки всіх осіб, які на березень 2014 року відбували покарання в кримських виправних колоніях. І для того, щоб передати їх Україні, потрібно, щоб українські органи юстиції визнали законність цих рішень, чого вони робити не хочуть. Мін'юст України також відмовляється визнавати юридичну силу вироків, які були винесені в Криму після анексії, і тому ув'язнених з цієї категорії неможливо переправити в Україну, користуючись міжнародними конвенціями.

Правозахисник Роман Мартиновський вважає, що, незважаючи на ці юридичні колізії, українська влада має шукати вихід із ситуації і домагатися повернення засуджених осіб з Криму й Росії на територію, яка їм підконтрольна. Поки що омбудсмени двох країн домовилися про передачу тільки 12 осіб. Переправка, що готується, заснована винятково на неформальних політичних угодах і вона не зумовлена міжнародними угодами між Росією й Україною.

Якщо хоча б одну людину можна повернути, її потрібно повертати усіма способами

«Цей механізм, з моєї точки зору, є неефективним. Але це не означає, що його не можна використовувати. Якщо хоча б одну людину можна повернути, її потрібно повертати усіма способами», ‒ зазначив правозахисник Роман Мартиновський.

Він звернув увагу, що український і російський обмудсмени домовляються про передачу 12 осіб більше від десяти місяців ‒ такими темпами українських ув'язнених можна повертати століттями. Мартиновський вважає, що для вироблення більш дієвого механізму в Україні було б доцільно створити координаційний центр, до якого увійдуть представники профільних державних органів і неурядових організацій. І такий орган, за його словами, міг би шукати можливі шляхи вирішення проблеми і домагатися повернення своїх громадян.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії