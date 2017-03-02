Фонд Навального опублікував нове велике розслідування про «корупційну імперію» Дмитра Медведєва

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального опублікував нове антикорупційне розслідування, присвячене російському прем'єр-міністрові Дмитру Медведєву. Раніше він вже звертав увагу на корупційні зв'язки і нерухомість Медведєва, знайшовши таємну дачу в Плесі. У новому розслідуванні «Він вам не Дімон. Палаци, яхти, виноградники – таємна імперія Дмитра Медведєва» йдеться про нерухомість і дорогі хобі прем'єр-міністра в Росії та за кордоном.

Як вважають автори розслідування, образ чиновника, якого ніхто не сприймає всерйоз, створений штучно. Насправді Дмитро Медведєв – «творець і очільник величезної, багаторівневої корупційної схеми». Зокрема, за даними ФБК, садибу на Рубльовці вартістю близько 5 мільярдів рублів структурам, пов'язаним з Медведєвим, подарував олігарх Алішер Усманов. У ФБК цей «подарунок» назвали «хабарем».

Окрім цього, як стверджують борці з корупцією, з Медведєвим пов'язана ще одна садиба на Рубльово-Успенському шосе, а також резиденція в Курській області, маєток в Петербурзі, дві ділянки біля моря в Краснодарському краї, маєток під Сочі, виноградники під Анапою та в Італії, і садиба в Іванівській області Росії, про яку соратники Навального заявляли ще минулого року, про яку в Кремлі тоді заявили, що глава російського уряду регулярно зупиняється на тій ділянці, але не є її власником і не живе на ній.

У розслідуванні ФБК також повідомляється про дві яхти, які оформлені на близьку до Медведєва структуру. У Навального заявляють, що обсяг коштів фондів і компаній, які контролює очільник російського уряду, складає щонайменше 70 мільярдів рублів. Джерелами цих грошей, крім Усманова, названі акціонери газової компанії «Новатек» Леонід Михельсон і Леонід Симановський, а також «Газпромбанк» і «Башнефть». Більшість коштів, за даними ФБК, виводяться на офшорні рахунки.

На підставі цієї інформації Навальний звинуватив Медведєва в створенні «багаторівневої корупційної схеми» і «отриманні хабарів від олігархів». Опозиціонер заявляє, що «в обслуговуванні схем» голови уряду задіяні тисячі людей, а його нерухомість «охороняють державні спецслужби».

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Співробітники ФБК знайшли, описали і документально довели існування мережі благодійних та некомерційних фондів, організованих довіреними особами та родичами Дмитра Медведєва.

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Про те, як проводилося розслідування, Радіо Свобода розповів співробітник ФБК Олексія Навального Георгій Албуров:

Це найбільше розслідування ФБК, яке ми коли-небудь випускали

– Це найбільше розслідування ФБК, яке ми коли-небудь випускали. Ми наприкінці літа – на початку осені випустили велике розслідування, теж про Медведєва, про Плесо, про резиденцію, яку йому подарували олігархи Михельсон і Симановський. А далі ми просто йшли по ланцюжку від цього, знаходили додаткові факти, знаходили листування, де він замовляв одяг...

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Ми в підсумку прийшли до цілої грандіозної корупційної імперії. Людина витратила 70 мільярдів рублів на розваги – на палаци, виноградники, яхти і йому продовжують виділяти ці гроші

Ось, власне, зв'язавши разом різні факти, ми в підсумку прийшли до цілої грандіозної корупційної імперії, де є виноградники в Анапі, виноградники в Тоскані, гірська резиденція, дві садиби на Рубльовці... Складно описати це розслідування кількома словами, воно дуже велике, і воно просто показує, що людина витратила 70 мільярдів рублів на розваги – на палаци, виноградники, яхти. 70 мільярдів рублів, які йому виділили олігархи, коли він ще був президентом, і йому продовжують виділяти ці гроші.

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– А які джерела його доходів? Хто давав і продовжує давати йому гроші?

Олігарх Алішер Усманов подарував садибу на Рубльовці вартістю 5 мільярдів рублів

– Ми в нашому розслідуванні приділили цьому велику увагу і дуже чітко розписали з доказами, з фактурою, звідки надходять гроші. Олігарх Алішер Усманов подарував садибу на Рубльовці вартістю 5 мільярдів рублів, просто за договором дарування нерухомого майна на некомерційний фонд, який контролює Медведєв.

Олігархи Михельсон і Симановський пожертвували 30 мільярдів рублів як статутний капітал в інший фонд. Велика кількість грошей прийшла у вигляді позик від «Газпромбанку»

Олігархи Михельсон і Симановський пожертвували 30 мільярдів рублів як статутний капітал в інший фонд. Велика кількість грошей прийшла у вигляді позик від «Газпромбанку», де віце-президентом працює Ілля Єлісєєв, найближчий друг і соратник Медведєва, вони разом вчилися, писали книги. І якщо хтось може особисто називати Медведєва «Дімон», то це Ілля Єлісєєв. Ми все досить ретельно розписали, і всього документально зафіксовано 70 мільярдів рублів, всі вони витрачені на розваги і на те, щоб робити життя Медведєва красивим і прекрасним.

– Я так розумію, що велику увагу в розслідуванні ви приділили і зарубіжній нерухомості Дмитра Медведєва...

– За кордоном ми знайшли компанію в Італії – Хаторі де Лайола, за цією компанією стоять старовинні виноградники в Тоскані, вони раніше належали якомусь італійському сенатору, а потім, у 2012 році, у сім'ї цього сенатора Ілля Єлісєєв на гроші «Газпромбанку» викупив ці самі виноградники. І разом з виноградниками там є ще прекрасна вілла ХVII століття, півтори тисячі квадратних метрів. Ми це все відзняли, і це, звичайно, виглядає грандіозно і прекрасно! Шкода, звичайно, що все це вкрадено у нас з вами (багато фотографій італійського замку і виноградників можна переглянути за посиланням)

– А звідки у нього така пристрасть до виноградників?

У Медведєва величезна пристрасть до вина, виноробства та іншого. І у нього – мільйон квадратних метрів виноградників в Анапі і мільйон квадратних метрів виноградників в Тоскані

– Це правда, ми помітили, що у Медведєва величезна пристрасть до вина, виноробства та іншого. У його листуванні є список з десяти пунктів, що треба зробити: домашній кінотеатр, охорону, ще щось. І кілька з цих десяти пунктів були присвячені виноробству і вину: купити келихи, розвезти вино між двома резиденціями... Він, виявляється, дійсно такий фанат виноробства. І у нього – мільйон квадратних метрів виноградників в Анапі і мільйон квадратних метрів виноградників в Тоскані. І навіть головна керуюча компанія, яку ми знайшли, котра займається управлінням всієї цієї корупційної імперії, називається Meritage – це такий сорт американського вина.

– Чи важко вам було знайти всю цю нерухомість, виноградники? Якими джерелами ви користувалися?

Всю цю схему з довіреними особами, які зустрічаються то там, то тут, об'єднує разом одна річ: вона діє в інтересах Медведєва. Він їздить на яхтах, які записані на ту ж компанію, на яку записані виноградники в Італії

– Все у нас засновано на відкритих джерелах, ми до кожного слова додаємо посилання. Це можна подивитися в текстовій версії нашого великого розслідування, там все зручно розбито на розділи, з посиланнями на документи, кожен може перевірити, прямо зараз зайти і сам провести точно таке ж розслідування, яке провели ми. Просто йшли крок за кроком від однієї компанії до іншої, від однієї довіреної особи до іншої, і в якийсь момент вся ця система замкнулася. Здавалося б, різні люди з абсолютно різних компаній почали перетинатися, десь одна людина була в одній компанії директором, в іншій стала засновником. Але всю цю схему з довіреними особами, які зустрічаються то там, то тут, об'єднує разом одна річ: вона діє в інтересах Медведєва. І ми це доводимо, що він просто навіть буває в цих місцях. Він їздить на яхтах, які записані на ту ж компанію, на яку записані виноградники в Італії. Він відпочиває щороку взимку в гірській резиденції, робить звідти фотографії в Інстаграмі. Ми підлетіли на дроні до цієї резиденції і зняли спеціально труби – це були ті ж труби, які Медведєв опублікував в своєму Інстаграмі.

– На які результати вашого розслідування розраховуєте?

Там справжні задокументовані факти хабарів

– Ми подали заяву до правоохоронних органів, тому що тут не можна інакше назвати те, що сталося, – там справжні задокументовані факти хабарів! Коли олігарх Усманов дарує президенту Медведєву садибу на Рубльовці за 5 мільярдів рублів, благодійному фонду Медведєва, це не можна назвати інакше, ніж хабар. Там не дитячий будинок, не притулок для тварин, там справжня садиба, палац, резиденція – можна назвати як завгодно. Там 40 тисяч квадратних метрів землі і приблизно 4 тисячі квадратних метрів будівель. Це просто палац, який був подарований олігархом Усмановим. Скільки в країні є людей, яким можна подарувати садибу на Рубльовці за 5 мільярдів рублів? Буквально дві, і один з них – Дмитро Медведєв.

– Це не перше ваше розслідування, що стосується Медведєва, друзів Путіна, самого Путіна. Якщо спробувати скласти рейтинг російських корупціонерів, хто з них опиниться нагорі? Медведєв, брати Ротенберги, Сєчін?

Все багатство цих людей є похідним від тієї влади, яка встановлена в Росії. Не буде Путіна – не буде ніякого багатства у цих людей

Очолює це все особисто Путін, він дає можливість красти Ротенбергам, Медведєву та іншим, і крадуть вони рівно стільки, скільки можуть поцупити, скільки їм дозволяє Путін красти

– Все це багатство, про яке ви говорите, це ж не таке багатство, як у американських підприємців, наприклад, із Кремнієвої долини. Все багатство цих людей є похідним від тієї влади, яка встановлена в Росії. Не буде Путіна – не буде ніякого багатства у цих людей. Так, вони зараз користуються резиденціями, багатьма мільярдами рублів, але рано чи пізно це все закінчиться. І я навіть не бачу особливого сенсу складати рейтинг. Зрозуміло, що очолює це все особисто Путін, він дає можливість красти Ротенбергам, Медведєву та іншим, і крадуть вони рівно стільки, скільки можуть поцупити, скільки їм дозволяє Путін красти.

– Чи можна вважати ваше розслідування частиною передвиборчої кампанії Олексія Навального? І яку роль це розслідування може зіграти в ній?

Це розслідування може стати важливою частиною агітації проти Путіна і «Єдиної Росії»

– Звичайно, це розслідування може стати важливою частиною агітації проти Путіна і «Єдиної Росії». І те, що ми зробили це розслідування, звичайно, завдасть удару по лідерові «Єдиної Росії» Дмитру Медведєву. І звичайно, поширення фактів з цього розслідування, на мій погляд, має стати важливою частиною передвиборчої кампанії.

Медведєв наразі не коментував цих даних активістів.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода