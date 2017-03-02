(Друкуємо мовою оригіналу)

Эти дети часто ночью спят с родителями в подвале, а утром идут в школу. А в школе иногда ведут себя странно, и это замечают учителя. Более 600 школьников из прифронтовых поселков Новотроицкого, Андреевки и Мирного находятся под опекой психологов из Мариуполя. Вот уже год, как группа социальных работников и психологов выезжает сюда, чтобы помочь детям преодолеть страх и неустроенность, научить общению и вселить веру в собственные силы.

Сегодня психологи и социальные работники «Каритас-Мариуполь» едут в Новотроицкое – небольшой городок на границе с неподконтрольной территорией Донецкой области. До войны здесь, как говорят местные, рукой подать, всего полтора километра. В средней школе №2 их уже ждут. Ждут и первоклашки, и ученики старших классов, и те, кому нужна индивидуальная консультация.

Этот ребенок ведет себя странно» – вот эта фраза дает возможность обратить на этого ребенка внимание. Тут стрессы на каждом шагу, а безопасности нет

Страх, замкнутость, трудности в общении со сверстниками, долгая адаптация в коллективе, внезапная агрессия или странное поведение – повод для внимания к ребенку, уверена семейный психолог Наталья Анисимова.

«Этот ребенок ведет себя странно» – вот эта фраза дает возможность обратить на этого ребенка внимание. Школьные учителя подобные вещи видят. И если раньше выяснялось, что это неблагополучная семья, всякое бывает, или не сложились отношения в классе, или не прошел социализацию в садике и сразу попал в школу, или не готов к школе вообще, то сейчас очень много посттравматического, то есть связанного с войной. Тут стрессы на каждом шагу, а безопасности нет», – говорит психолог.

С малышами приходится работать только через родителей. Дать импульс, поддержку и понимание безопасности мира могут только родители

Психологи поддерживают постоянную связь с родителями и проводят индивидуальные консультации в семьях, если в этом есть необходимость. Многое, по мнению специалистов, зависит от климата в семье.

«С младшей школой и малышами приходится работать только через родителей. Мы можем помочь детям понимать свои границы и свои возможности. А чтобы им как-то дать импульс, поддержку и понимание безопасности мира – это могут только родители», – говорит Наталья Анисимова.

Визиты психологов облегчают и жизнь детей, и работу педагогов. Но непрекращающихся обстрелы в любой момент могут изменить состояние детей.

Дети ночью с родителями спят в подвале, потом идут в школу, понятна их вялость, беспокойство, то смех, то слезы и, естественно, пропуски занятий. Еще резкое проявление агрессии. Такое было

«Дети ночью с родителями спят в подвале, естественно, они потом идут в школу, понятна их вялость, беспокойство, то смех, то слезы и, естественно, пропуски занятий. Вот еще резкое проявление агрессии. Такое было. Но спасибо волонтерским организациям, что помогли. Мы со своей стороны стараемся, чтобы дети в школе и после школы были заняты», – рассказывает директор Новотроицкой общеобразовательной школы №2 Владимир Роздерий.

Факультативы и спортивные мероприятия, активные игры, школьные праздники и соревнования. Для детей в Новотроицкой средней школе всегда найдется занятие.

«Сегодня мы много чего делаем. На перемене мы играем, а когда звонок прозвонит, мы идем и учимся. Сегодня мы «проводим психику», – говорит о времяпровождении в школе восьмилетняя Ангелина.

На самом деле за дверью класса продолжается игра. Игра, во время которой дети вместе с психологами «Каритас» учатся слушать и понимать друг друга, не замыкаться в себе. Учатся жить рядом с войной и, несмотря ни на что, мечтать и строить планы на будущее.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)