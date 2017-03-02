Обшуки в Кривому Розі: мера й посадовців підозрюють у розкраданні бюджету

Дніпро – У міськраді Кривого Рогу та в керівників низки місцевих підприємств у четвер здійснюють обшуки, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. За його даними, мера Юрія Вілкула та інших посадовців перевіряють на причетність до розкрадання коштів з місцевого бюджету. В обласній прокуратурі зазначають, що мова може йти про оборудки на суму в понад 200 мільйонів гривень, які чиновники перераховували фіктивним фірмам за неіснуючі послуги, а потім розподіляли між собою. У мерії Кривого Рогу такі звинувачення категорично відкидають і заявляють, що «необґрунтовані перевірки» заблокували роботу посадовців на цілий день. Між тим незалежні експерти не виключають: у справі є політичне підґрунтя.

Про обшуки в Криворізькій міській раді та у директорів підприємств, які виконували на її замовлення роботи, у четвер зранку на своїй сторінці в Facebook " target="_blank">заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За його словами, посадовці та керівники підприємств можуть бути причетні «до легалізації 200 мільйонів гривень, виділених з бюджету в 2016 році».

«У рамках розслідування перевіряється можлива причетність до скоєння розкрадання міського голови Вілкула Ю.Г., його першого заступника Удода Є.Г., заступника Катриченка О.В., інших службових осіб ради та низки підприємств», – написав Юрій Луценко.

В обласній прокуратурі Радіо Свобода додали: проти посадовців Криворізької міськради розпочали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків. Як поінформувала речник обласної прокуратури Олександра Сараєва, кошти з бюджету нібито за виконані роботи безпідставно перераховували фіктивним фірмам, а потім розподіляли між посадовцями мерії.

«2016 року посадовці Криворізької міської ради укладали договори про виконання робіт та надання послуг за бюджетні кошти на суму в понад 200 мільйонів гривень. Частину їх з метою подальшої реалізації перераховували низці фіктивних підприємств, які, в свою чергу, безпідставно формували податковий кредит. Здобуті таким чином кошти розподіляли між посадовими особами органів виконавчої влади Криворізької міськради. За ухвалою суду проводиться ряд обшуків», – зазначила представниця облпрокуратури.

«Місто приїхали «покошмарити» – заступник мера

У Криворізькій мерії всі звинувачення відкидають. У четвер Радіо Свобода заявили: прокуратура і фіскальна служба «за допомогою озброєних людей» намагались «заблокувати роботу мерії». За даними з мерії, «невідомі люди в масках зі зброєю» перекрили вхід і паралізували роботу двох управлінь – благоустрою та капітального будівництва. Громадян, які прийшли на прийом, не пропускали. У Криворізькій міській раді також заявили, що торік правоохоронці провели в мерії 280 перевірок і «ніяких порушень не знайдено», отож і нинішні перевірки вважають «необґрунтованими».

Як зазначила заступник начальника юридичного управління Наталія Шишко, у документах правоохоронців не вказаний навіть період виконання робіт, щодо яких здійснювали перевірку.

«Період не вказано. Просто є список організацій. Вся брехня і всі звинувачення в черговий раз розсиплються, як пісок», – заявила Наталія Шишко.

Заступник міського голови Кривого Рогу Олександр Катриченко дав емоційну оцінку діям правоохоронців: «вкотре місто приїхали «покошмарити». За його словами, вилучити документи, які цікавлять силовиків, можна було й в інший спосіб – через запит до міськради. Навіщо було потрібне рішення суду й публічність, незрозуміло, сказав він у коментарі Радіо Свобода.

«Не можу говорити про обґрунтованість, адже та ухвала, на підставі якої здійснюється обшук, абсолютно ні про що не говорить – ні про суми, ні про об’єкти, ні про напрямки. Особиста думка: нам немає чого приховувати, ми відкриті, і всі документи, які запросили, за першою вимогою надаються. Це, звичайно, можна було зробити звичайним шляхом: запросити всі матеріали у нас у письмовому вигляді. Але пішли через ухвалу суду і через публічність цієї процедури. Нам і досі не відома ні мета, ні чому це в такий спосіб відбулось. Схожі обшуки з вилученням документів у мерії Кривого Рогу були проведені в листопаді 2016 року. Наслідків ніяких, окрім резонансу у ЗМІ. Зараз це повторно, причому в деяких випадках щодо тих самих організацій, щодо яких матеріали були вилучені в листопаді», – сказав заступник міського голови.

Реакція політичних сил-опонентів: «маски-шоу» і «винні будуть покарані»

В «Опозиційному блоці» заявили, що обшуки в Кривому Розі є не тільки «провокацією і беззаконням» щодо представника партії Юрія Вілкула, а й спробою «дестабілізувати ситуацію в найбільшому промисловому центрі України». Один з керівників «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул у Facebook назвав роботу правоохоронців у мерії «масками-шоу».​

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Тим часом у фракціях, опозиційних до чинного мера Кривого Рогу Юрія Вілкула, перевірки зустріли «як позитивний факт». Як зазначив у коментарі Радіо Свобода керівник фракції «Укропу» в міськраді Микола Колесник, правоохоронці давно мали зацікавитись розподілом бюджетних коштів у Кривому Розі.

«У нас є афільовані з міськими керівниками підприємства, які роками, змінюючи назви, просто рвуть міський бюджет на частини. Від завищених цін на закупівлю продуктів харчування для дітей до завищення вартості укладання асфальту. Тільки за моїми депутатськими запитами було відкрито чотири кримінальні провадження – щодо виконкому нашого, щодо комунальних підприємств... Дякую за таку реакцію Генеральній прокуратурі. Маємо надію, що в суді доведуть, що винні будуть покарані», – сказав Радіо Свобода Микола Колесник.

Вілкул-старший як «зручна мішень»?

Дніпровський політолог Андрій Золотарьов не виключає, що в справі з обшуками в міськраді Кривого Рогу може бути політичний підтекст: міський голова Юрій Вілкул, скандально обраний у результаті перевиборів 2016 року, є батьком одного з лідерів «Опозиційного блоку» в парламенті, народного депутата Олександра Вілкула. Як зазначив експерт, криворізький очільник – «зручна мішень» для опонентів у контексті можливості дострокових парламентських виборів.

«Політика зараз у нас будується так: друзям – усе, ворогам – закон. Як я гадаю, мова йде про черговий приклад піар-політики, коли державні органи, силові структури, правоохоронні органи є продовженням «язика» деяких політиків. Тільки вчора фактично зняли звинувачення з «Юри Єнакієвського». На цьому тлі ці обшуки виглядають якось контроверсійно. Я далекий від думки, що це є боротьба з корупцією, це швидше піар і спроба створити уявлення, що щось робиться. Не так давно ми бачили ситуацію, коли на виборах, а потім перевиборах мера Кривого Рогу переміг батько одного з лідерів «Опозиційного блоку». Це зручна мішень. Це місто – базове для «Опозиційного блоку». Коли ми чуємо все більше розмов про можливі дострокові вибори, то це вдалий момент «потиснути» на представників «Опозиційного блоку», – сказав Радіо Свобода Андрій Золотарьов.

Резонансні обшуки й вилучення документів у будівлі Криворізької мерії вже були 3,5 місяці тому – 17 листопада 2016 року. Тоді посадовців мерії звинувачували в «розкраданні бюджетних коштів шляхом суттєвого завищення вартості придбаних послуг». Про підсумки розслідування чи передання справи до суду не повідомляли.