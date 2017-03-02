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Сотни тысяч людей, оставшиеся без продуктовых наборов. 15 тысяч звонков на «горячую линию» за два дня блокирования пунктов выдачи гуманитарной помощи штаба фонда Рината Ахметова «Поможем». Пункты выдачи помощи на неподконтрольных территориях Донбасса захватили сепаратисты, включая и стадион «Донбасс Арена», где выдавали гуманитарные наборы. Какая ситуация сейчас с пунктами выдачи помощи и с объектами футбольного клуба «Шахтер»?

В неподконтрольной украинской власти части Донбасса сепаратисты заблокировали работу пунктов выдачи гуманитарной помощи штаба «Поможем». Работа некоторых пунктов блокировалась в тот момент, когда люди пришли получать помощь, но получить продуктовые наборы им не удалось. Вооруженные люди захватили помещения, сообщила Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба.

Люди плакали, люди умоляли не закрывать пункты выдачи, но пункты выдачи были закрыты

«Вооруженные люди пришли на «Донбасс Арену» и блокировали её работу. Одновременно была заблокирована работа всех пунктов выдачи во всех городах неподконтрольной Украине территории Донбасса. На некоторых пунктах работа останавливалась в момент присутствия там получателей помощи: стариков, инвалидов. Люди плакали, люди умоляли не закрывать пункты выдачи, но пункты выдачи были закрыты», – сказала Филь.

По её словам, за 2,5 года конфликта Гуманитарным штабом была оказана помощь 1миллиону 145 тысячам человек по обе стороны линии разграничения. За несколько дней блокировки работы пунктов выдачи гуманитарной помощи на «горячую линию» штаба позвонили 15 тысяч человек. Люди спрашивают, когда возобновится помощь.

Начать выдавать продуктовые наборы в штабе «Поможем» готовы в любой момент, как только сотрудники смогу попасть в помещения пунктов. Но на данный момент доступа к 28 заблокированным пунктам у сотрудников и волонтеров нет. По словам директора гуманитарного штаба «Поможем» Александра Вишнякова, на складах осталось 70 тысяч наборов помощи.

Мы не знаем, что происходит с нашим имуществом, у нас нет доступа к помощи. «Арена милосердия», как называли её дончане – это неотъемлемое звено работы штаба. Без неё мы не сможем продолжать работу

«Мы не знаем, что происходит с нашим имуществом, у нас нет доступа к помощи. Пункты выдачи «опечатаны». Сотрудники штаба не могут выполнять свою работу. Нет доступа к документации. Хочется отметить, что «арена милосердия», как называли её дончане, с начала вооруженного конфликта – это неотъемлемое звено работы штаба. Без неё мы не сможем продолжать работу», – сообщил Вишняков.

Претензий к работникам штаба и к Ринату Ахметову никто не предъявил, «Донбасс Арену» просто заняли, сообщил генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин.

«Все входы и выходы заблокированы вооруженными людьми. Технический персонал и офисные работники не имеют возможности попасть на «Донбасс Арену». Только возможен вход дежурного смены. Также 28 февраля вооруженные люди проникли на территорию тренировочной базы клуба «Шахтер», вывели всех людей и опечатали имущество. Поставили свою охрану. На данный момент база «Кирша» находится под полным контролем вооруженных людей», – рассказал Палкин.

Несколько дней назад донецкие сепаратисты впервые за время боевых действий на Донбассе ночью зажгли иллюминацию на «Донбасс Арене», назвав этот факт «символом своей победы». По словам генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина, тот факт, что сепаратисты включили свет на стадионе, не является свидетельством того, что «Донбасс Арена» перешла под их контроль. Ведь без матчей «Шахтера» и гимна Лиги чемпионов подсветка на стадионе не означает, что стадион жив.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)