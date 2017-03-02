Молдова ще не отримала запиту на екстрадицію судді Чауса

Суд у Кишиневі 2 березня заарештував суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, якого в Україні оголосили в міжнародний розшук після звинувачень у хабарництві. Чауса у Молдові заарештували на 15 діб за незаконний перетин кордону. Але молдовська сторона заявляє, що досі не отримала запит на екстрадицію Чауса до України.

Суд у Кишиневі розглядав питання запобіжного заходу щодо Миколи Чауса, розшукуваного в Україні, наступного дня після його затримання. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Кишиневі, українського суддю арештували на 15 діб, звинувативши у незаконному перетині кордону.

Адвокати Миколи Чауса від коментарів відмовилися.

Прокурори у Молдові, між тим, станом на вечір 2 березня не отримували від української сторони запиту на екстрадицію Миколи Чауса.

Про затримання Миколи Чауса у Молдові Генпрокуратура України повідомила 1 березня. Заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін заявив, що ГПУ координуватиме взаємодію з Молдовою щодо видачі Україні Чауса.

У Національному антикорупційному бюро України, в свою чергу, повідомили, що детективи бюро готують документи для екстрадиції Миколи Чауса. Після отримання офіційної інформації про затримання підозрюваного упродовж 10 днів НАБУ має направити клопотання про екстрадицію до Генпрокуратури як уповноваженого державного органу, а ГПУ має скерувати запит до компетентного органу іноземної держави про видачу особи в Україну.

Остаточне рішення ухвалюватиме суд Молдови, додають у НАБУ.

Україна мала б вже подати запит на екстрадицію Чауса – юрист

«Між Україною і Молдовою існує договір про правову допомогу, – пояснює Радіо Свобода заступниця голови ради Союзу юристів України Марина Ставнійчук.

«На основі міжнародного права Чаус перебуває у міжнародному розшуку. Тому до з’ясування ситуації вони, можливо, й використали затримання у зв’язку з незаконним перетином кордону. Але тепер Генпрокуратура, органи, які ведуть слідство щодо судді Чауса, повинні подати відповідні документи в установленому поряду щодо його передачі на територію України, проведення подальшого слідства і притягнення до відповідальності», – зазначає юристка.

Зважаючи на те, що в Україні справа Чауса має величезний резонанс, правоохоронні органи мали б якомога швидше подати запит на його екстрадицію, вважає Марина Ставнійчук. За її словами, це можна було зробити вже.

«Жодного максимального терміну, відведеного для тих чи інших процедур, не варто чекати. Є всі підстави за короткий термін підготувати відповідні документи і передати їх до правоохоронних органів Молдови. Матеріали щодо нього передавалися до міжнародного розшуку, тож, у принципі, всі вони вже готові. І процедура екстрадиції може бути швидко забезпечена», – наголошує Ставнійчук.

У серпні минулого року у НАБУ заявили про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабара у сумі 150 тисяч доларів. У вересні Верховна Рада підтримала подання про надання згоди на затримання та арешт судді Чауса. Солом’янський районний суд Києва надав дозвіл на його затримання. У НАБУ припускали, що Чаус перебуває у Білорусі. За даними бюро, з 11 листопада 2016 року він перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.