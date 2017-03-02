Понад 500 соціальних інспекторів працюватимуть в Україні за підтримки Світового банку

Наступного року в Україні хочуть створити новий інститут соціальних інспекторів – для контролю за наданням матеріальної допомоги. На відміну від існуючих інспекторів, нові будуть підпорядковані Міністерству соціальної політики, а не місцевим органам влади. Фахівці Світового банку вважають, що інспектори зможуть зекономити до десятої частини грошей, яку виділяють з бюджету для підтримки незахищеним верствам населення. Тим часом в регіонах розповідають про відмови в наданні субсидії – через невеличкий дохід дворічної давнини одного з членів родини.

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У Міністерстві соціальної політики готують створення інституту інспекторів для контролю регіональних відділів соціальної роботи. Проект підтримує офіс Світового банку в Україні. За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, проект спрямовано на підвищення ефективності роботи в регіонах.

Це невеличка структура, яка буде налічувати до 25 людей в кожному регіоні, яка буде виконувати контрольну функцію

«Соціальні інспектори – це не люди, які будуть ходити по наших отримувачах допомоги. Це невеличка структура, яка буде налічувати до 25 людей в кожному регіоні, яка буде підпорядкована Міністерству соціальної політики і буде виконувати контрольну функцію щодо тих, хто працює з людьми», – заявив Рева.

У новий інститут інспекторів, де працюватимуть близько 550 людей, будуть надсилати скарги з міністерства, вони ж будуть розробляти єдині правила застосування законів щодо соціального захисту і контролювати порядок виконання, зазначив міністр. Раніше це робила прокуратура, але пізніше функцію загального нагляду у неї забрали, а робота Державної аудиторської служби Реву не влаштовує.

Міністр: 5% отримувачів субсидій – порушники

Протягом 2016 року різноманітну соціальну допомогу в Україні отримували понад 9 мільйонів родин. 1355 соціальних інспекторів здійснили близько 4,5 мільйони перевірок і виявили порушення у 37 тисячах випадків, що не перевищує одного відсотка. Конкретно по житлових субсидіях порушників більше – до 5%, говорить міністр соціальної політики. Станом на 3 лютого 2017 року житлові субсидії отримували близько 7,4 мільйона родин.

Урядовий законопроект «Про забезпечення державного контролю під час надання соціальної підтримки», де йдеться у тому числі про соціальних інспекторів, має підтримати Верховна Рада. Нині в регіональних відділах міністерства також працюють інспектори, але нові працівники будуть підпорядкуватися безпосередньо міністерству. Згідно з проектом Світового банку, зарплатня нових працівників буде майже вдвічі вищою – 7,5 тисяч замість 4 тисяч гривень.

Нові інспектори зможуть працювати більш ефективно, вважають автори проекту – перевірок буде менше, але вони звузяться до винятково підозрілих випадків. Після ухвалення відповідного закону до державного бюджету буде перераховано 20 мільйонів доларів, повідомили Радіо Свобода у прес-службі Світового банку. Міжнародна інституція також займатиметься навчанням інспекторів.

За словами старшого спеціаліста Світового банку з питань соціального захисту населення Катерини Петриної, в Україні на соціальні виплати витрачають близько 16% ВВП. Це стільки ж, скільки в розвинутих країнах.

Світовий досвід показує – всі соціальні інспекції самоокупні

«Дивлячись на те, як розвивалась британська система, можна побачити, що при першій перевірці по кожній із програм помилки були величезні. Ми говоримо про 10-20% від суми виплат. Напевно зекономивши 10% бюджету від 16% ВВП це величезний ефект. Світовий досвід показує – всі соціальні інспекції самоокупні», – заявила Петрина. Деякі навіть приносять в бюджет додаткові гроші. В Україні, за планами Світового банку, ця інспекція стане прибутковою через два роки.

Інспектори запрацюють у три етапи

Інститут інспекторату в Україні має запрацювати з 1 січня 2018 року. В першій рік нові працівники будуть контролювати сферу соціальної підтримки, з 2019-го – сферу соціальних послуг, а з 2020 року – призначення і виплату пенсій.

Як повідомив Андрій Рева під час засідання колегії міністерства, нові соціальні інспектори будуть контролювати також роботу місцевих відділів соціальної політики. Наприклад, в Одеській області показники охоплення субсидій ще в грудні 2016 року залишалися найнижчими в Україні – 22% домогосподарств у регіоні.

При цьому в Одесі восени 2016 року в субсидії відмовили пенсіонерці з офіційним доходом менше від 2 тисяч гривень. Сплата за усі комунальні послуги перевищує її пенсію на кілька сотень гривень. Причина відмови – близько 5 тисяч гривень доходу дворічної давнини онука-підприємця, який прописаний в тій же квартирі. Як розповів Радіо Свобода Олексій Синило, він дійсно прописаний в тій квартирі, але давно там не проживає. Підприємницьку діяльність він призупинив близько двох років тому.

«В перший раз документи на отримання субсидії віднесли в серпні 2016 року. Отримали відмову, через ненадання інформації про усіх мешканців. Надали додаткові довідки, але в грудні моїй бабусі відмовили. Причина – 4900 гривень доходу, які я показав в першому кварталі 2015 року. Єдиний доход моєї бабусі – 1850 гривень», – розповів Синило.

У цьому році пенсіонерка знов подалася на субсидію – тепер органи соціальної політики обіцяють не враховувати дохід онука за 2015 рік. Проте в цьому році перепоною може стати його офіційна зарплата, яка в 2016 році сягнула 5 тисяч гривень.