​«Це смерть олігархічної системи в Україні» – депутат Олексій Мушак

Гості передачі «Ваша Свобода»: Олексій Мушак, народний депутат («Блок Петра Порошенка»); Олександр Бондар, колишній голова Фонду держмайна; Костянтин Батозський, колишній помічник голови Донецької ОДА , політолог.

Ватажки підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР» заявили, що взяли під контроль 40 українських підприємств. Такою є їхня «відповідь» на громадську блокаду з українського боку. У групі «СКМ» Ріната Ахметова, компанії якої розташовані на окупованій території Донбасу, назвали перереєстрацію своїх підприємств і сплату податків бойовикам «неприйнятними». Президент України Петро Порошенко вже заявив: конфіскація українських активів – ще один доказ російської окупації частини Донбасу. Він закликав до розширення санкцій стосовно осіб, які причетні до так званої «націоналізації».

– Пане Бондар, що це означає з точки зору права і з точки зору реального володіння власністю?

В інших бізнесменів вже все забрали. Відбирають у Ахметова – раптом всі схаменулися

​Олександр Бондар: Мені незрозуміло, чому зараз це питання підняли. Всю власність – і державну, і приватну – вони вже давно «націоналізували». У Тарути власності немає, в інших бізнесменів вже все забрали. Відбирають у Ахметова – раптом всі схаменулися. Там і державної власності давно немає. Всі банки забрані, всі держпідприємства перебувають у власності чи «ДНР», чи «ЛНР».

У Криму все забрали – і приватну, і державну власність. Якимось чином власність Ахметова не чіпали весь цей час

Це така реакція тієї квазівлади на те, що йде блокування поставок вугілля з окупованих територій на територію України. Ахметов був якимось гарантом, що цього не відбудеться. Однак виконати цього не зміг. У Криму все забрали – і приватну, і державну власність. Якимось чином власність Ахметова не чіпали весь цей час.

– Пане Мушак, а Ви розумієте, чому саме Ахметов залишився один із небагатьох власників, який зберіг своє майно до цієї блокади?

Те, що зараз відбулося – крах олігархічної системи як такої на окремій території. Це відбувається на всій території України

​Олексій Мушак: SCM Holdings limited – кіпрська компанія. Це не українська, це кіпрська власність. Є ще SCM Advisors limited – Великобританія. Це офшорка. Це українська власність, яку давно приватизували, вивели в офшори і звідти нею керували. Те, що зараз відбулося – крах олігархічної системи як такої на окремій території. Це відбувається на всій території України. Виявилося так: як тільки немає підтримки держави – Коломойський теж вже, не так із «ПриватБанком» відбувається… У Ахметова у якісь частині є підтримка держави, а ось де її немає, з’являються проблеми. Залишився ще дуже короткий перелік. Це по факту смерть олігархічної системи влади в Україні.

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Про деолігархізацію казати ще рано – олігархи контролюють основні ЗМІ в країні

​– Пане Батозський, Ви погоджуєтеся з тим, що це звичайнісіньке продовження процесу деолігархізації на окремій території?

Костянтин Батозський: Про деолігархізацію казати ще рано – олігархи контролюють основні ЗМІ в країні. Те, що зараз трапилося, більше схоже на російську спецоперацію проти України, а від цього страждає бізнес групи «СКМ».

– Пане Бондар, які є юридичні механізми повернення власності законним власникам як на Донбасі, так і в Криму?

Олександр Бондар: Три роки чинна влада, нехтуючи всіма законами недоторканності приватної власності, проводить націоналізацію – ліквідацію 100 банків України. Відбираються вклади громадян і власність у власників банків дуже нахабним шляхом, без будь-якої компенсації, можливості повернути в майбутньому. Говорити про недоторканність приватної власності взагалі недоречно. Тим паче захищати власність олігархів, які знаходяться поза контролем української влади.

Вся кримську власність, крім власності Фірташа, забрали. Ніяких санкцій чи дій українська влада з цього приводу не приймала. Чому вона зараз повинна захищати власність Ахметова? Він в долі з чинною владою

Нагадаю, вся кримську власність, крім власності Фірташа, забрали. Ніяких санкцій чи дій українська влада з цього приводу не приймала. Чому вона зараз повинна захищати власність Ахметова? Він в долі з чинною владою.

– А вам не здається, що люди, які ухвалюють рішення про «націоналізацію», перебувають у Москві, можуть вважати, що чим більше розвалять української промисловості приватної чи державної сфери, тим краще?

Олексій Мушак: Структура кредитів – досить серйозна, декілька мільярдів доларів, то російські банки власники боргів групи «СКМ». Це всередині групи перерозподілення. Це гібридна «націоналізація» – рішення може прийматися де завгодно, може, навіть й не Москва особливо, а якийсь інший фінансовий центр, але це буде не забирати власність, а частину прибутку.

Якби Росія хотіла розвалити нашу економіку, то зробила би це через свої банки. НБУ зробив російські банки в українській економіці монополістами, вони можуть це зробити в будь-який момент

​Олександр Бондар: Якби Росія хотіла розвалити нашу економіку, то зробила би це через свої банки, які мають монополію у банківській системі. Держпідприємства, зокрема «Енергоатом», тримають там рахунки. Я не думаю, що їм треба руйнувати металургію Ахметова, щоб зупинити економіку. Вони через «гарну» діяльність НБУ, який зробив російські банки в українській економіці монополістами, можуть це зробити в будь-який момент. Жоден російський банк не ліквідований, не націоналізований, а ліквідують тільки українські банки.

Олексій Мушак: «Сбербанк» котується на міжнародних ринках. У неї власники – у тому числі американські інвестори. Якщо націоналізуєте актив групи, яка котується на міжнародних біржах, отримаєте «ЮКОС» №2. З вами будуть судитися у нью-йоркському суді якийсь інвестор із Оклахоми чи звідкись. Проблеми будете мати з послом США, а не з послом Росії. «Сбербанк» рефінансування з НБУ не брав, а з материнської компанії 100 мільйонів доларів. І там немає що забирати – немає активів, які генерували б кошти.

– Як повернути ці підприємства?

Олександр Бондар: Ми підприємства не можемо повернути – не визнаємо окупацію. Безумовно, у цьому вся юридична проблема. Ми говоримо про «націоналізацію». Але націоналізація якою «державою»? Ці питання складні, тому що ми багато очевидних речей не визнаємо. Тим більше, ми фінансували людей, які воюють проти нас!

Олексій Мушак: «Метінвест» має кредитну лінію в «Сбербанку Росії». І ДТЕК має кредитну лінію «ВТБ». Росіяни активи «СКМ» кредитували. А тепер «націоналізують» те, в що інвестували. Взаємозалік – раз не так, значить, так. гроші не пахнуть, але поведінку визначають. Якщо кредитувався у російських банках, не міг у 2014 році кричати, що Росія – це зло. А Коломойський кредитувався в НБУ.

Додзвонювач: Чого тільки не чуємо про змову Кремля і Банкової по «націоналізації» – «бариги» з Банкової, Кремль «ЛНР», «ДНР»...

Олексій Мушак: «Барига» – той, хто продає крадене. Як правило, продає крадене за 10%. Це якщо вже на жаргоні. Якщо я правильно розумію, на Банковій немає людей, які все ж таки краденим торгують, може, чимось іншим торгують, але точно не краденим. Тому «бариг» на Банковій немає.