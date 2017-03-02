Потрібно посилювати місію ОБСЄ на Донбасі – керівник МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель прибув до Києва з дводенним візитом. Це його перший приїзд до Києва на посаді. Під час зустрічі із очільником українського дипломатичного відомства Ґабріель обговорив «нормандський формат», Мінські домовленості та спостережну місію ОБСЄ.

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Керівник МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель зустрівся також із президентом Петром Порошенком. Як зазначається на сайті прес-служби глав держави, президент наголосив на збереженні та посиленні санкцій проти Росії та відзначив провідну роль Німеччини в консолідації європейських зусиль у захисті українського суверенітету від російської агресії.

Німецький дипломат також планував зустрітися з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, однак той скасував зустріч через трагедію на шахті «Степова», що на Львівщині, де загинуло 8 гірників. Як повідомив керівник МЗС України Павло Клімкін на спільній прес-конференції зі своїм німецьким колегою, Ґабріель виступив з ініціативою допомогти Україні з ліквідацією наслідків катастрофи на шахті, «як тільки про неї дізнався».

«Ми знаємо такі аварії, ми розуміємо, яка це трагедія для сімей… готові в такій ситуації дуже швидко і без всяких ускладнень надати допомогу. Це велика трагедія, яка сколихнула усіх», – сказав Зіґмар Ґабріель журналістам. Обидва міністри висловили співчуття рідним загиблих.

Мир на Донбасі стосується всієї Європи – Зіґмар Ґабріель

Як зазначив Клімкін, центральною темою його зустрічі з німецьким колегою були спільні дії для встановлення миру на Донбасі. Міністр зазначив, що Росія обрала «логіку свідомої ескалації» – про це свідчать такі кроки, як визнання «паспортів», виданих нелегальними угрупованнями або ж так звана «націоналізація» підприємств. Відповідаючи на запитання журналіста про те, на які компроміси готова Україна, Клімкін заявив: нам не потрібні компроміси, треба лише домогтися виконання Мінських угод.

Зіґмар Ґабріель підкреслив, що мир на Донбасі стосується не лише України, але й безпеки усієї Європи. За його словами, для Німеччини зараз головним є встановити мир у цьому регіоні, щоб далі перейти до його відновлення. Він констатував, що минулого режиму тиші вдавалося досягти лише на короткий час, незважаючи на домовленості Тристоронньої контактної групи.

Він також зазначив, що підтримує ідею Павла Клімкіна про посилення спостережної місії ОБСЄ. Як сказав Ґабріель, належить з’ясувати, хто ж і яким саме чином порушує режим тиші.

Ми привезли три камери для спостереження за ситуацією на Донбасі

«З огляду на цей візит ми привезли три камери для спостереження за ситуацією на Донбасі, все технічне оснащення – це для документації. Але ідея поговорити про те, яким чином можна посилити місію ОБСЄ для того, щоб з’ясувати, хто і яким чином порушує режим тиші, – я гадаю це те, чим ми повинні займатися наступними тижнями», – заявив німецький міністр.

Наразі спостережна місія ОБСЄ використовує камери цілодобового спостереження уздовж лінії зіткнення, які надають можливість моніторингу з кутом огляду 360 градусів. Зокрема, вони розташовані в Авдіївці, біля шахти «Жовтнева», що поблизу зруйнованого Донецького аеропорту, а також біля селища Широкина, що на сході від Маріуполя. На початку вересня минулого року в СММ ОБСЄ поскаржилися, що на тимчасово окупованих територіях їхні камери спостереження вкрали або знищили.