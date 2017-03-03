Савченко – проект Тимошенко, Медведчука й Путіна (огляд преси)

«Савченко – проект Тимошенко, Медведчука й Путіна» – у статті під таким заголовком «Газета по-українськи» стверджує, що народного депутата використовують російські спецслужби. Видання пише, що всі зусилля Савченко спрямовані на легалізацію бойовиків як переговорної сторони. Щоб продемонструвати світові, начебто в Україні відбувається громадянський конфлікт, а не зовнішня агресія з боку Кремля. Професійне розслідування дасть також відповідь, яку роль у потраплянні Надії у Верховну Раду зіграла спайка Медведчук-Тимошенко, наголошує газета.

Експерт «Газети по-українськи» стверджує, що антрацит з окупованих територій вивозять за 500 гривень за тонну. А тут його продають за 2 тисячі. Різницю кладе в кишеню син Віктора Януковича – Олександр Янукович, якому належить «Донбасенерго».

Велика кількість українських делегацій до США їздять туди, щоб просто засвітити свої обличчя. Це ярмарок марнославства і приниження, стверджує в газеті «День» голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко. Це, на думку депутата, свідчить про те, що немає скоординованої та спільно опрацьованої стратегії України. Тому й існує масовий політичний туризм. Про реакцію на нього американських конгресменів газета розповідає в матеріалі «Як «націоналізувати» зовнішню політику?».

Україна займає одне з перших місць y Європі за рівнем домашнього та сексуального насильства над жінками. Більшість злочинів навіть не реєструють. Справа у тому, що, як пояснює газета «Україна молода», жінки відмовляються писати заяви на кривдників, побоюючись розголосу або повторного приниження під час допиту чоловіками-поліцейськими. Відтак в Україні планують створити жіночий підрозділ поліції. Про його обов'язки і повноваження йдеться в статті «Сильна слабка стать».